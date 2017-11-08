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Sözcü gazetesi sahibi ve çalışanları hakkındaki davanın ikinci duruşması başladı

Hakkında yakalama kararı bulunan Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu biri tutuklu 4 sanık hakkında açılan davanın ikinci duruşması başladı.

Sözcü gazetesi sahibi ve çalışanları hakkındaki davanın ikinci duruşması başladı

Hakkında yakalama kararı bulunan Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu biri tutuklu 4 sanık hakkında açılan davanın ikinci duruşması başladı.

08 Kasım 2017 Çarşamba 13:59
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Sözcü gazetesi sahibi ve çalışanları hakkındaki davanın ikinci duruşması başladı

Sözcü gazetesinin sahibi sanık Burak Akbay'ın ''silahlı terör örgütünü yönetme'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 30 yıla, biri tutuklu 3 sanığın ise ''silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme'' suçundan on beşer yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması yapılıyor.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan ikinci duruşmaya, tutuklu sanık Bekir Gökmen Ulu ile tutuksuz sanıklar Mediha Olgun ve Yonca Yücekaleli ile avukatlar katıldı. Firari sanık Burak Akbay'ın gelmediği duruşmayı, gazeteciler Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar da takip etti.

Tanık Anıl Eren Yıldız, Ankara'dan SEGBİS sistemiyle katıldığı duruşmada ifade verdi. Duruşma, gazeteci Cem Küçük'ün tanık sıfatıyla ifade vermesiyle devam ediyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan 73 sayfalık iddianamede, sanık Burak Akbay'ın ''silahlı terör örgütünü yönetme'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından 16,5 yıldan 30 yıla kadar, Mediha Olgun, Bekir Gökmen Ulu ve Yonca Yücekaleli'nin ''silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme'' suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, Sözcü gazetesinin yaptığı yayınlar ve 1 Ocak 2016'da yer verdiği bulmacaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı, bunun dışında farklı yerlerden 12 vatandaşın yaptığı ayrı şikayetlerle Cumhurbaşkanı'na yapılmaya çalışılan suikast girişiminin yerinin belirtilmesiyle yardım ve yataklıkta bulunulduğu, Cumhurbaşkanı'nın hedef gösterildiği, Sözcü gazetesinin yayınlarıyla terör yandaşlığı yaptığı ve kamuoyunda algı oluşturmaya çalıştığı iddiasıyla ihbarda bulundukları kaydediliyor.

İhbarlarla birlikte Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen yetkisizlik kararı üzerine soruşturmaların birleştirildiği anlatılan iddianamede, şikayetçilerin ifadelerine yer veriliyor. İddianamede, ''Şekil olarak FETÖ/PDY'ye karşı olmak, onu ağır bir şekilde eleştirmek, onunla davacı/davalı olmak, hatta ona açıkça hakaret etmenin başlı başına FETÖ'yü desteklememek ya da esasta FETÖ'cü olmamak sonucunu doğurmayacağı, Sözcü gazetesinin örgütün yayın organlarından bir farkının olmadığı, aynı amaca yönelik kamuoyu oluşturmaya çalıştığı anlaşılmıştır." denildi.

"Sözcü Erdoğan'ı buldu" haberi

İddianamede, FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen darbe girişimi ile bağlantılı olarak saat 16.30 sıralarında henüz darbe girişimi kapsamında silahlı askeri birimlerin kışlalarından çıkmadan önce adı geçen gazetede Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu yerin haber yapıldığı, bunun darbecilerle birlikte ve darbe girişimini kolaylaştırmaya yönelik lojistik destek kapsamında gerçekleştirildiği, bu amaçla Sözcü gazetesinde "Sözcü, Erdoğan'ı buldu" haberinin yer aldığı ifade ediliyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından KHK ile açığa alınan polis memurlarınca, takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık 2013'te yapılan soruşturmaya ilişkin fiziki ve teknik takip kayıtlarının Sözcü gazetesine gönderildiği anlatılan iddianamede, gazetenin de kamuoyunda algı oluşturma kapsamında söz konusu bilgileri gerçekmiş gibi ve süreklilik arz edecek şekilde haberleştirme gayretinde olduğu vurgulanıyor. İddianamede, FETÖ'nün algı amacıyla sosyal medyada kullandığı ''Fuatavni'' ve ''JeansBiri'' adlı hesaplarda yapılan manipülatif paylaşımların örgüte müzahir basın yayın kuruluşları ve internet sitelerince haberleştirilerek geniş kitlelere ulaştırıldığının görüldüğüne dikkat çekiliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sözcü GazetesiBurak AkbayYılmaz özdilUğur Dündar
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