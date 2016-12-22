İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 68. yıl dönümünü kutladı.

Bildirinin insanın hak ve hukuka dayalı medeniyet gelişimi aşamalarının pozitif anlamdaki son dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Bakan Soylu, bildiriyi imzalayan ilk ülkeler arasında yer alan Türkiye'nin, ulusal ve uluslararası hadiselerde ortaya koyduğu insanlık yanlısı tavrıyla, hala bu sahadaki en samimi, barışçıl ve medeni uygulayıcılardan biri olarak kendini gösterdiğini ifade etti.

Soylu, mesajında şunları kaydetti:

"Suriye kaynaklı kitlesel göç hareketinde hem hedef hem de geçiş ülkesi olmasına rağmen, en başından beri 'açık kapı' politikası uygulaması milli gelire oranla dünyada uluslararası yardım yapan ülkeler sıralamasında birinci sırada gelmesi, terörün araçsallaştığı bir coğrafyada PKK, KCK, YPG, DEAŞ, FETÖ gibi değişik karakterdeki terör örgütleriyle ciddi bir mücadele vermesi, Türkiye'nin bu bildirinin yüz akı olması için yeter sebeplerin başında gelmektedir. Batılı ülkelerin eleştirilerine maruz kaldığımız konularla, yine aynı batının görmezden geldiği konuların arasındaki maliyet ve kapsam farkı da, bu alandaki bir diğer eksiklik olarak göz önünde durmaktadır. Mülteciler için Türkiye'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği 25 milyar dolarlık harcamanın karşılığında uluslararası camiadan tatmin edici bir yardım ve destek gelmemiş olması, Avrupa ülkelerinin bu drama karşı kapılarını fiilen kapamış olmaları da insan hakları alanında ülkemize yapılan eleştirilerin mesnetsiz ve samimiyetsizliğini açıkça ortaya koymaktadır."

Türkiye'nin, 68 yıl önce attığı bu önemli imzanın arkasında bulunduğunu aktaran Bakan Soylu, Türkiye'nin insanlık onurunu, zengin, fakir, dil, din, ırk gözetmeden bütün insanların insanca yaşam hakkını koruma noktasındaki asil duruşunu bugün olduğu gibi gelecekte de devam ettireceğini bildirdi.

AA