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Soylu: Tunceli'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli Pülümür'de insansız hava aracıyla tespit edilen 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Soylu: Tunceli'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli Pülümür'de insansız hava aracıyla tespit edilen 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

02 Haziran 2018 Cumartesi 16:51
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Soylu: Tunceli'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sabah 05.10 civarında Tunceli Pülümür yolunun merkeze yakın bir yerinde Türkiye'nin ayağına çelme takabilmek için Türkiye'yi engelleyebilmek için, insansız hava araçlarını istemiyorlar ya, o insansız hava araçları ilk önce 5, ondan sonra da 2 görüntü aldılar ve yaklaşık 11.00 civarında da bugün 7 tane terörist Tunceli Pülümür yolunda etkisiz hale getirildi." dedi.

Bakan Soylu, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kağıthane'deki teşkilat üyelerine selamlarını iletmesini söylediğini belirtti.

Erdoğan'ın teşkilat üyelerine çok çalışmaları isteğini de iletmesini istediğini aktaran Soylu, "Sabah 05.10 civarında Tunceli Pülümür yolunun merkeze yakın bir yerinde Türkiye'nin ayağına çelme takabilmek için, Türkiye'yi engelleyebilmek için, insansız hava araçlarını istemiyorlar ya, o insansız hava araçları ilk önce 5, ondan sonra da 2 görüntü aldılar ve yaklaşık 11.00 civarında da bugün 7 tane terörist Tunceli Pülümür yolunda etkisiz hale getirildi." diye konuştu.

Soylu, bunun önemli bir durum olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de temel iki üç tane yol vardır. Uzun yıllardan beri terör örgütünün tasallutu altında olan bu yollar bugün bir tanesi Diyarbakır Lice Bingöl hattının yoludur. Bir tanesi de Ağrı'dan Van'a giden ve aslında Türkiye'nin önemli karayollarından olan bir yoldur. Bir de Tunceli Elazığ yolu var. Tunceli Elazığ yolu dahil olmak üzere bütün bu yollarda temel güvenlik önlemlerimizin tamamını aldık. Bu Tunceli Pülümür yolunda, bütün Pülümür ve Tunceli o Pülümür Vadisini esas itibariyle gözetim altına alabilecek 19 tane kule kuruyoruz. Bunun şu anda 7'si tamamlandı, 3 tanesinin imalatı devam ediyor. 9'unu da en kısa zamanda inşallah bitireceğiz. Buna 7-8 ay önce karar verdik. Burası kritik bir yer. Teröristler de orada bizim onu yapmamızı istemediklerinden dolayı Tunceli onların en önemli yollarından bir tanesidir, ayrıca Karadeniz açılımıdır. Bugün burada yaklaşık 1-1,5 yıldır 200'ün üzerinde terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şimdi 7 terörist daha burada etkisiz hale getirilmiştir. Bu mücadelemiz bizim bu inançla devam ediyor. Ülkemizin hürriyetini, özgürlüğünü, huzur ortamını en iyi şekilde oluşturabilmek maksadıyla."

24 Haziran'ın kendileri adına önemli bir seçim tarihi olduğunu dile getiren Soylu, Türkiye'nin çok önemli merhalelerden geçtiğini ve her seçimin çok kritik olduğunu söyledi.

"Tam demokrasi yaşayan bir ülke burası"

İçişleri Bakanı Soylu, her seçimin altın gibi bir coğrafyada yaşayan Türkiye için bir doğum olduğunu kaydederek, "Çünkü her seçimde milletin verdiği iradeyle beraber Türkiye'nin önü birkaç adım daha yarınlarına ulaşmak adına çok önemli bir mesafe almaktadır. 2002'den itibaren her demokratik seçim bütün saldırıları göğüslemiş, bütün saldırıları engellemiş ve milletin iradesiyle Türkiye mesafe almıştır. Onun için bu seçim hem mesafe almamızı gerektirecek bir seçimdir hem de Türkiye'de bundan önce yaşanananların bir daha yaşanmamasını temin edecek bir seçimdir. Hepimiz, şu nesil Türkiye'de çok sıkıntılar geçirdi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de insanların kıyafetlerinden dolayı özgürlüklerinden yoksun kaldığını hatırlatan Soylu, şöyle devam etti:

"TBMM'de tarif edilen bir anlayışın dışında artık kimsenin temsil edilemeyeceği bir süreci yıllarca sanki normalmiş gibi yaşadık. Şimdi hepsi geride kalmış değil. Ben 28 Şubat'ta Gaziosmanpaşa'da ilçe başkanıydım.15 Temmuz akşamı Hakkari'den Bakanlığa gelen çocuklara demokrasi anlatırken nasıl büyük bir heyecan yaşarken 27 Şubat günü de aynı heyecanı yaşıyordum. Ama 28 Şubat'ta önüne bir demir perde indi. Türkiye 50 yıl önceye götürülmek zorunda kaldı. Biz demokratikleşme sürecini devam ettirmek zorundayız. Bunun da bizim açımızdan tek bir gücü var o da demokrasi, rey, oy ve sandık. Batı bu dilden anlar. Başka bir dilden anlamaz. Onların yapmak istedikleri tek bir şey vardı bizi hedeflerimizden uzaklaştırmak. Bizim seçimlerimiz başka ülkelerdeki gibi yüzde 90'a 10'la biten bir seçim değildir. Bizim seçimlerimiz referandum yüzde kaça kaç bitti. Tam demokrasi yaşayan bir ülke burası. Herkesin özgürce kendisini ortaya koyabildiği bir ülke." 

Bakan Soylu, "Dış dünyaya Türkiye'yi şikayet edenler milletimiz tarafından kaale alınmamaktadır ama dış dünyaya sürekli olarak altı boş malzeme vermeye çalışmaktadırlar. Bir taraftan içeriyle, bir taraftan dışarıyla uğraşan bir anlayışı sürekli geliştiriyoruz. Bizim terörizmle işlerimiz var onu yarım bırakmayalım. Dinimizi istismar eden DEAŞ'le mücadelemiz var. Bizim hain FETÖ terör örgütüyle mücadelemiz var, DHKP-C'yle mücadelemiz var. Bu örgütlerin hepsine de tarihin en büyük darbesi vurulmuştur. Son 1 yılda DHKP-C'ye yapılan operasyonlarla birlikte kımıldayamaz hale gelmişlerdir. PKK keza aynıdır, 481'e yakın terörist etkisiz hale getirilmiştir, dün ve bugün hariç. Dün 4 bugün 7 Trabzon'da olduğumda 2 ve Giresun hattındaki 2 terörist de orada etkisiz hale getirilmiştir. 'Selahattin Demirtaş'ı çıkaralım diye bu çabayı ortaya koyanlar yarın bir gün FETÖ için de bunu söyleyecekler. Bu çok net ve açık, Türkiye'yi içinden çıkamayacak bir hale getirmek için bir çaba ortaya koyacaklardır. Bizim bunun için işimizi yarım bırakmamamız lazım."

Terör operasyonunda "sınav" hassasiyeti

Tunceli'de 7 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona katılan helikopterlerin, Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı'na giren öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için güzergahlarını değiştirdiği bildirildi.

Kent merkezi kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının koordinesinde terör örgütüne yönelik hava destekli operasyon sürüyor.

Teröristlerin görüntüsünün alınması üzerine F-16 savaş uçaklarının desteğiyle 7 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyon sırasında Mehmetçik'in sınav hassasiyeti gösterdiği öğrenildi.

Şehir merkezinden havalanıp toplu şekilde operasyon bölgesine hareket etmesi gereken helikopterlerin, kent merkezindeki okullarda Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı'na giren öğrencilerin dikkatinin dağılmaması amacıyla güzergahlarını değiştirdikleri belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman SoyluTunceli
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