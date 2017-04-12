Soylu: Diyarbakır'daki patlamanın terör saldırısı olduğu netleşti

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda meydana gelen patlamanın, terör saldırısı olduğunun netleştiğini bildirdi.

Bakan Soylu, Habertürk TV'de canlı yayında, saldırının dışarıdan açılan tünelle yapıldığını söyledi.

"Şu anda 10-12 hafif yaralımız var hastanelerde"

Patlamanın teknisyenin zırhlı aracı tamiri sırasında gerçekleştiğinin açıklandığını anımsatan Soylu, şunları kaydetti:

"Acaba bu tamirden mi oldu diye epey bir araştırma yaptılar. Dün gece itibarıyla netleşti. Mesele bir terör saldırısı. Şu anda 10-12 hafif yaralımız var hastanelerde. Ama onun ötesinde de bir teknisyen arkadaşımız daha enkaz altından çıkarıldı, şehit oldu. Bir polis memurumuz da orada şehit oldu. Bir terör saldırısı olduğu açığa çıktı. Çünkü bir araç da patlayınca ve orada bir çukur meydana getirince araçtan kaynaklandığı düşünülmüştü. İlk önce bir kişi içeriye girip bir çalışan marifetiyle bir şey koydu mu diye düşünmüştük ama dışarıdan açılan bir tünel vasıtasıyla bunu gerçekleştirmişler."

Soylu, emniyet binalarının etrafında ayda bir arama tarama yaptıklarını aktararak, "Yani böyle bir tehditle karşılaşmayalım diye. Demek ki çok kısa bir sürede böyle bir şey kazmışlar yerin altında bir patlayıcı yerleştirmek suretiyle... Tüm detayları Vali Bey açıklayacak." dedi.