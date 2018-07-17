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Soydaş öğrenciler Edirne'de Kur'an öğrenecek

Batı Trakya'dan gelen Türk öğrenciler bir ay boyunca hem Kur'an-ı Kerim öğrenecek hem Türk kültürünü yaşayarak görecek.

Soydaş öğrenciler Edirne'de Kur'an öğrenecek

Batı Trakya'dan gelen Türk öğrenciler bir ay boyunca hem Kur'an-ı Kerim öğrenecek hem Türk kültürünü yaşayarak görecek.

17 Temmuz 2018 Salı 13:49
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Soydaş öğrenciler Edirne'de Kur'an öğrenecek

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen "Milli ve Manevi Değerlerle Din Eğitimi" projesi kapsamında Yunanistan'ın Gümülcine ve İskeçe şehirlerinden gelen 63 soydaş öğrenci, Edirne’de Kur-an'ı Kerim ve dini bilgiler eğitimi alacak.

Eğitim kapsamında öğle saatlerine kadar Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitimi alacak öğrenciler, kalan zamanlarda Osmanlı Devleti'ne 92 yıl payitahtlık yapmış Edirne'ni tarihi mekanlarını gezme fırsatı bulacak.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Selimiye Camisi ve kentteki Kur'an kurslarında eğitim alacak soydaşlar, proje kapsamında Osmanlı Devleti'ne asırlarca payitahtlık yapan Bursa ve İstanbul'un yanı sıra, diğer tarihi şehirleri gezecek.

Batı Trakya'dan gelen öğrenciler bir ay sürecek programın ilk gününde Selimiye Camisi'nde Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm'le tanıştı.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Üzüm, yapılan projenin soydaş gençlerin hayatının şekillenmesine katkı sağladığını söyledi.

Eğitimler kapsamında öğrencilere hem dini hem de Türk kültürüyle ilgili bilgiler verileceğini belirten Üzüm, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz hem kültür gezileri yapacaklar hem de gezerken kültürel ve manevi değerlerimizi tanıyacaklar. Aynı zamanda din eğitimi ortamında dersler alacaklar. Bu dersler eğlenceli bir şekilde oluyor. Edirne’ye bu eğitim seminerleri vesilesiyle gelen öğrencilerimiz geçen yıl hiç sıkılmadan burada zaman geçirdiler. Büyük bir özlem duyarak ayrılmak istemediler. Gittikleri okullarda ve yaşadıkları yerlerde Edirne’de edindikleri hatıralarını anlattılar. Bu sene daha çok talep oldu. İnşallah seneye daha çok öğrenci ağırlarız. Güzel, faydalı ve iki ülke arasında Türk soydaşlarımızın Türkiye'yi tanıyarak ülkelerine dönmeleri, gelecekteki hayatlarına çok önemli katkılar yapacak. Osmanlı eserleriyle dolu olan Edirne'mizde birçok eserleri görüp tanıyorlar. Bu durum kendi kültür dünyalarına büyük katkı sağlıyor. Eğitici bir şekilde yapılan tatil en faydalı tatildir."

Proje kapsamında Gümülcine'den gelen Eslem Mehmet, Türkiye'de olmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti.

Yeni bilgiler öğrenmenin gelişimine katkı sağladığını vurgulayan Mehmet, "Gümülcine’den ana vatana geldiğimiz için çok mutluyuz. Türkiye Cumhuriyeti Başkanımıza bize böyle imkanlar sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bizlerin İslam gençleri olarak rehberlere ihtiyacımız var. Bu eğitimlerin gelecek nesillerde de sürmesini istiyoruz. Dini derslerden de eğitimlerden de çok mutluyuz." dedi.

İskeçe'den gelen Cem Ali ise geçen yılki projeye de katıldığını belirterek, Edirne'yi ve Türkiye'yi daha iyi tanıma fırsatı yakaladığını söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Diyanet Işleri BaşkanlığıSoydaş öğrencilerMilli Ve Manevi Değerlerle Din Eğitimi
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