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Sosyal yardımlara 25 milyar lira ödenek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yoksul durumdaki vatandaşlara destek olmak amacıyla sürdürülen sosyal yardım programları için bu yıl 25 milyar 46 milyon lira ödenek ayrıldı.

Sosyal yardımlara 25 milyar lira ödenek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yoksul durumdaki vatandaşlara destek olmak amacıyla sürdürülen sosyal yardım programları için bu yıl 25 milyar 46 milyon lira ödenek ayrıldı.

17 Şubat 2017 Cuma 13:00
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Sosyal yardımlara 25 milyar lira ödenek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yoksul durumdaki vatandaşlara destek olmak amacıyla sürdürülen sosyal yardım programları için bu yıl 25 milyar 46 milyon lira ödenek ayrıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, yoksulluk döngüsünün oluşmasının engellenmesi için eğitim, istihdam gibi olanakları artırmayı hedefleyen Bakanlık, 2017 bütçesinde aslan payını bu kapsamdaki sosyal yardım programlarına ayırdı.

Bakanlığın verilerine göre, sosyal yardımların Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'daki (GSYİH) oranı geçen yıl 1,35 iken bu yıl 1,45'e yükseltilmesi öngörülüyor.

2016'da ortalama 235 lira olan hane başına düşen ortalama sosyal yardım miktarının ise 260 lira düzeyinde olacağı tahmin ediliyor.

Doğum yardımları için 544 milyon lira kaynak

Sosyal yardımlar için bu yıl 25 milyar 46 milyon 444 bin 695 lira ödenek ayrılırken, bunun 6 milyar 106 milyon 882 bin 995 lirasını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu faaliyetleri oluşturuyor.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim ödemeleri için bu yıl 7 milyar 225 milyon 522 bin lira ayrılırken, 2022 sayılı Kanun kapsamında yapılan yaşlı ve engelli yardımları için 5 milyar 355 milyon lira, evde bakım hizmeti ödemeleri için de 5 milyar 815 milyon lira kaynak kullanılacak.

Bakanlık, annelere ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400 ve üçüncü ve sonraki çocuklar için de 600 lira ödenmesini içeren doğum yardımlarına yönelik olarak da 544 milyon 40 bin lira ödenek ayırdı.

Gönüllü vatandaşlara da görev verilecek

Sosyal yardım çalışmalarında bu yıl yeni projeleri de hayata geçirmeyi planlayan Bakanlık, yoksullukla mücadelede sivil toplum örgütlerinin ve yerel yönetimlerin rolünü güçlendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda sivil toplumun sosyal hizmet ile yardımlara katılımına yönelik tanıtım faaliyetleri artırılacak, sivil toplumun ve vatandaşların gönüllü olarak bu çalışmalara katkı sağlamaları da teşvik edilecek. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Politikalar BakanlığıGenel Sağlık SigortasıDoğum Yardımları
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