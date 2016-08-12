Sosyal paylaşım sitesinden propaganda yapan kişi gözaltına alındı

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde G.Y'nin sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden terör örgütü propagandası yaptığını belirledi.

Ekipler, Facebook üzerinden "koyunlar sokaklarda otlanıyor, çoban bağırıyor itiat edin....!" şeklinde paylaşım yapan G.Y'yi gözaltına aldı.

G.Y. emniyetteki ifadesinde yazıyı neden paylaştığını hatırlamadığını, kimseyi kast etmediğini ve pişman olduğunu belirttiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.