Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
106963
ALTIN
146.627
DOLAR
3.5345
STERLİN
4.5946
EURO
4.1780
Oğuz Berkay'la "Burası Yanıyor"
Oğuz Berkay'la "Burası Yanıyor"
Beşiktaş Medel'i borsaya bildirdi
Beşiktaş Medel'i borsaya bildirdi
Oyuncu Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti
Oyuncu Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti
YÖK'ün 'e-kayıt' sisteminin kapsamı genişletildi
YÖK'ün 'e-kayıt' sisteminin kapsamı genişletildi
Guliyev'in zaferi dünya basınında
Guliyev'in zaferi dünya basınında

Sosyal medyadan terör propagandası yapan 13 kişi yakalandı

Hakkari'de PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal medyadan terör propagandası yapan 13 kişi yakalandı

Hakkari'de PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

13 Ağustos 2017 Pazar 19:50
0 Okunma
Sosyal medyadan terör propagandası yapan 13 kişi yakalandı

HAKKARİ

Hakkari'de sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 13 zanlı gözaltına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya hesaplarından terör propagandası yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3'ü kent merkezi, 10'u Yüksekova'da olmak üzere 13 şüpheli yakalandı.

"Terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama" suçlaması yöneltilen zanlıların, halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik ettikleri ve kamu düzenini bozmak için kamuoyu oluşturmaya çalıştıkları öne sürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Muhabir: Sıtkı Yıldız, Yılmaz Kazandıoğlu

AA

Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaPropagandaTerörönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti'nin 16. kuruluş yıl dönümü
AK Parti'nin 16. kuruluş yıl dönümü
İçeride olan zat ile Kılıçdaroğlu'nun bağlantısı çıkarsa şaşmayın
İçeride olan zat ile Kılıçdaroğlu'nun bağlantısı çıkarsa şaşmayın
Hakim ve savcılarımız bağımsız, tarafsızdır
Hakim ve savcılarımız bağımsız, tarafsızdır
'Kuvvet'lerde devir teslim haftaya
'Kuvvet'lerde devir teslim haftaya
'Gülen'in beyanları esas alınarak dinimizin istismar edildiğini gördüm'
'Gülen'in beyanları esas alınarak dinimizin istismar edildiğini gördüm'
"Meydanı bu çapulculara bırakıp kaçmak yakışmaz değil mi?"
"Meydanı bu çapulculara bırakıp kaçmak yakışmaz değil mi?"
Trakyalı vatandaşlardan Maçka'daki terör saldırısına tepki
Trakyalı vatandaşlardan Maçka'daki terör saldırısına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan cevap
Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan cevap

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ