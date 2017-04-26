Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94509
ALTIN
145.478
DOLAR
3.5833
STERLIN
4.5969
EURO
3.9032
'Fizyo-trak'
'Fizyo-trak'
"Çellomençe"
"Çellomençe"
Borsa rekorlara doymuyor
Borsa rekorlara doymuyor
'KAAN' görücüye çıkıyor
'KAAN' görücüye çıkıyor
Engelleri yüzerek aştılar
Engelleri yüzerek aştılar

Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına ceza

Elazığ'da sosyal medya hesabından terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle yargılanan üniversite öğrencisine 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına ceza

Elazığ'da sosyal medya hesabından terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle yargılanan üniversite öğrencisine 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi

26 Nisan 2017 Çarşamba 15:25
14 Okunma
Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına ceza

Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ebru Kayış ve avukatı hazır bulundu.

Kayış, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştığını söyledi.

Bunun suç olduğunu bilmediğini öne süren Kayış, şöyle dedi:

"İstanbul Adalet Sarayı'nda yaşanan ve savcının şehit edildiği olayın görüntüleri sosyal medyada dönüyordu. Ben de alıp kullandım. Sevinçten değil, üzüldüğüm için paylaştım. Suç olduğunu bilmiyordum. Üniversite son sınıfta okuyorum, yüksek lisansa hazırlanıyorum. Pişmanım, beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Savcı, mütalaasında, sanığın sosyal medya hesabından 1 Mayıs 2015 tarihli paylaşımında silahlı terör örgütü DHKP-C'nin sözde bez parçasının önünde bir silahlı terör örgütü mensubunun Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği olayda başına silah dayamış şekilde görüntüsünü paylaşması nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Verdiği kısa aranın ardından, sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmesini kararlaştıran mahkemeye heyeti, cezayı erteledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Elazığ 2. Ağır Ceza MahkemesiSosyal Medyadan Terör örgütü Propagandası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
25 ceza infaz ve koruma memuru FETÖ'den gözaltına alındı
25 ceza infaz ve koruma memuru FETÖ'den gözaltına alındı
15 yılda emekli maaşları yüzde 445 arttı
15 yılda emekli maaşları yüzde 445 arttı
FETÖ sanığı doktora 3 yıl hapis cezası
FETÖ sanığı doktora 3 yıl hapis cezası
"Komutanlara 'FETÖ'cüler darbe yapıyor' dedim"
"Komutanlara 'FETÖ'cüler darbe yapıyor' dedim"
Temiz deniz dalgıçları sevindirdi
Temiz deniz dalgıçları sevindirdi
Darbeci Tuğgeneral ve 384 asker Adana'da yargılanacak
Darbeci Tuğgeneral ve 384 asker Adana'da yargılanacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ