Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına ceza

Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ebru Kayış ve avukatı hazır bulundu.

Kayış, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştığını söyledi.

Bunun suç olduğunu bilmediğini öne süren Kayış, şöyle dedi:

"İstanbul Adalet Sarayı'nda yaşanan ve savcının şehit edildiği olayın görüntüleri sosyal medyada dönüyordu. Ben de alıp kullandım. Sevinçten değil, üzüldüğüm için paylaştım. Suç olduğunu bilmiyordum. Üniversite son sınıfta okuyorum, yüksek lisansa hazırlanıyorum. Pişmanım, beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Savcı, mütalaasında, sanığın sosyal medya hesabından 1 Mayıs 2015 tarihli paylaşımında silahlı terör örgütü DHKP-C'nin sözde bez parçasının önünde bir silahlı terör örgütü mensubunun Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği olayda başına silah dayamış şekilde görüntüsünü paylaşması nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Verdiği kısa aranın ardından, sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmesini kararlaştıran mahkemeye heyeti, cezayı erteledi.