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Sosyal medyadan hakarete 15 bin lira tazminat

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi CHP'li meclis üyesi Mehmet Dokbay, eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'a sosyal medya hesabından hakaret ettiği gerekçesiyle 15 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum oldu.

Sosyal medyadan hakarete 15 bin lira tazminat

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi CHP'li meclis üyesi Mehmet Dokbay, eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'a sosyal medya hesabından hakaret ettiği gerekçesiyle 15 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum oldu.

10 Temmuz 2018 Salı 17:13
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Sosyal medyadan hakarete 15 bin lira tazminat

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi meclis üyesi Mehmet Dokbay, eski milletvekili Şamil Tayyar'a sosyal medya hesabından hakaret ettiği gerekçesiyle 15 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum oldu.

Gaziantep 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, davacı eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ile davalı Şahinbey Belediyesi CHP'li meclis üyesi Mehmet Dokbay katılmazken tarafların avukatları hazır bulundu.

Avukatlar eski beyanlarını tekrar ettiklerini belirtti.

Mahkeme, Dokbay'ı yasal faiziyle 15 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

Tayyar'ın avukatı Cem Özpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şamil bey siyasi kimliği olduğundan eleştirilere maruz kalması normal karşılanabilir ancak eleştirinin dozu önemlidir. Bu davaya konu paylaşım da asılsız ve eleştiri boyutunu fazlasıyla aşarak, hakaret ve iftira boyutuna ulaşmıştır. Bu nedenle dava açtık ve mahkemece haklı bulunduk." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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