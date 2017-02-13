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Sosyal medyada terör propagandasına 4 gözaltı

Adıyaman merkezli 2 ilde sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyada terör propagandasına 4 gözaltı

Adıyaman merkezli 2 ilde sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

13 Şubat 2017 Pazartesi 09:34
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Sosyal medyada terör propagandasına 4 gözaltı

Adıyaman merkezli 2 ilde sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince Adıyaman merkezli, Kahta ve Gölbaşı ilçeleri ile Mardin'de 8 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Öte yandan firarda olan 4 kişinin de arandığı öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdıyamanSosyal MedyaPKK
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