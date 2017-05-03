Sosyal medyada terör propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı

MALATYA
Malatya'da, sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptıkları belirlenenlere yönelik kentte eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından zanlılar emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerin ardından zanlıların, "bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal paylaşım sitelerinde propagandasını yapma" suçundan adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
AA