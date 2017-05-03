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Sosyal medyada terör propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı

Malatya'da, sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyada terör propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı

Malatya'da, sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

03 Mayıs 2017 Çarşamba 10:23
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Sosyal medyada terör propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı

MALATYA

Malatya'da, sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptıkları belirlenenlere yönelik kentte eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından zanlılar emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından zanlıların, "bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal paylaşım sitelerinde propagandasını yapma" suçundan adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaTerör PropagandasıGözaltı
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