Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
93410
ALTIN
146.744
DOLAR
3.5924
STERLIN
4.6019
EURO
3.9020
"Oğlumuzu vuran kim?"
"Oğlumuzu vuran kim?"
Borsa 93.000 puanı aştı
Borsa 93.000 puanı aştı
TMO fındık alımına başladı
TMO fındık alımına başladı
Hobisi geçim kaynağı oldu
Hobisi geçim kaynağı oldu
60 yıldır 'bakkal amca'
60 yıldır 'bakkal amca'

Sosyal medyada terör örgütü propagandasına hapis cezası

Kocaeli'de sosyal medyada PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Sosyal medyada terör örgütü propagandasına hapis cezası

Kocaeli'de sosyal medyada PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

24 Nisan 2017 Pazartesi 16:12
7 Okunma
Sosyal medyada terör örgütü propagandasına hapis cezası

Kocaeli'de sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklu bulunan sanık Nur Sait Tekgül ile avukatı katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddiaların hatırlatılmasının ardından söz verilen Tekgül, üzerine atılı suçu kabul etmediğini ifade ederek, iddianamede belirtilen hesabın kendisine ait olmadığını söyledi.

İddia olunan paylaşımları da kendisinin yapmadığını iddia eden Tekgül, telefonuyla facebook hesabına girmediğini kaydetti.

"Şiddet, cebir içeren yöntemlerini övücü ve teşvik edici paylaşımlar"

Sanık avukatı Özgür Devran Üneşi de müvekkilinin bir partide görev yaptığını, o dönemde kendisini tanıyan kişilerce bu hesabın açılmış olabileceğini öne sürdü.

Tüm delillerin toplandığını anlatan Üneşi, müvekkilinin tahliyesini istedi.

Daha sonra esas hakkındaki mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, kendi adına olan sosyal medya sitesi Facebook üzerinden aynı suçu işleme kararının icrası kapsamında farklı tarihlerde birden çok şekilde terör örgütü PKK/KCK'nın şiddet, cebir içeren yöntemlerini övücü ve teşvik edici paylaşımlar yapmak suretiyle örgüt propagandasını yaptığı, böylelikle üzerine atılı suçu işlediği tüm yargılama kapsamında anlaşılan sanığın 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 7/2, Türk Ceza Kanunun 43/1, 53, 63. maddeleri gereğince cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, verilen ceza miktarı ve tutuklama tarihini dikkate alarak sanığın tahliyesine karar verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliPKKPropagandaSosyal Medyada Terör örgütü Propagandası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da FETÖ'ye 'himmet' operasyonu
Ankara'da FETÖ'ye 'himmet' operasyonu
Konuk çocuklardan dans gösterileri
Konuk çocuklardan dans gösterileri
Halkın darbecilere direnmesini camdan izlemiş
Halkın darbecilere direnmesini camdan izlemiş
'Erdoğan aleyhtarı söylemlerin sıradanlaşmasına izin vermeyeceğiz'
'Erdoğan aleyhtarı söylemlerin sıradanlaşmasına izin vermeyeceğiz'
Irak sınırında PKK'ya 3 bin 200 güvenlik görevlisiyle büyük darbe
Irak sınırında PKK'ya 3 bin 200 güvenlik görevlisiyle büyük darbe
"Görevlerimizi birbiriyle uyumlu ve bir bütünün parçaları olarak yapıyoruz"
"Görevlerimizi birbiriyle uyumlu ve bir bütünün parçaları olarak yapıyoruz"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ