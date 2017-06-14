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Sosyal medyada terör örgütü propagandasına ceza

Elazığ'da sosyal medya hesabından terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 6 sanığa hapis cezası verildi.

Sosyal medyada terör örgütü propagandasına ceza

Elazığ'da sosyal medya hesabından terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 6 sanığa hapis cezası verildi.

14 Haziran 2017 Çarşamba 15:47
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Sosyal medyada terör örgütü propagandasına ceza

Elazığ'da sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yapmak suçundan yargılanan aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 6 sanığa hapis cezası verildi.

Elazığ 3. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda tutuksuz sanıklar Fatma Babat, Ferhat Tunç, Güven Yağmur, Ömer Uygaç, İbrahim Ormangören ve Mehmet Burak ile avukatları hazır bulundu. Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunduklarını kabul eden sanıklar, bunun suç olduğunu bilmediklerini ve pişman olduklarını belirterek, beraatlerini talep ettiler.

Savcı, mütalaasında, sanıkların paylaşımlarında terör örgütü PKK/KCK'nın fotoğraf ve videolarına yer verdiklerine, örgütün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini meşru gösterdiklerine, övücü ve teşvik edici şekilde paylaşımlarda bulunduklarını işaret ederek, "terör örgütü propagandası yapmak suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, verdiği kısa aranın ardından sanıklar Babat ve Tunç'a 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası verdi.

Diğer sanıklar Yağmur, Uygaç, Ormangören ve Burak'a ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası veren heyet, bu sanıklar için hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kararlaştırdı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sosyal Medya HesabıPKK PropagandasıPKK
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