Sonunda minik köpek kurtarıldı

İSTANBUL- 11 gündür 30 cm çapında ve 70 metre derinliğindeki kuyuda kurtarılmayı bekleyen yavru köpeğe “Kuyu” adı verildi. Köpeği sondaj kuyusundan çıkaran Beykoz İtfaiye Amirliği sahiplendi.

Beykoz Belediyesi, İBB, AFAD, itfaiye ve hayvan hakları derneklerinin kurtarılması için seferber olduğu Kuyu Köpek, ekiplerin günler süren çalışmaları neticesinde çıkarıldı.

Köpeğin sağlıklı bir şekilde kurtarılması için Bakanlık tarafından özel maden ekibi gönderilirken AFAD, İBB, itfaiye, sivil toplum kuruluşları, hayvanseverler ve vatandaşlar bir an olsun Kuyu’yu yalnız bırakmadı.

Beykoz Belediyesi ekipleri alanda her gün veteriner bulundururken çalışmaları yürüten ekiplere lojistik destek, sıcak içecek ve yemek temin etti. Bu sırada köpeğin kilo almaması için günlük yetecek miktarda beslendi.

Kuyu’nun çıkarılması için çeşitli kurumların ve vatandaşların önerdiği ve getirdiği birçok sistem denenirken Beykoz Korusu içinde yer alan İtfaiye Amirliği tarafından temin edilen “pnömatik” adı verilen robotik sistemle yakalanarak yukarı çekildi.

Kuyu Köpeğin çıkarılması esnasında alanda bulunan ekipler ve hayvanseverler büyük sevinç yaşadı.

Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı ve Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Kuyu’nun misafir edildiği Beykoz Korusu içindeki İtfaiye Amirliği’ni ziyaret etti.

Burada Kuyu Köpeği seven ve durumu hakkında bilgi alan Başkan Yücel Çelikbilek kurtarma çalışmalarına katılan AFAD, İtfaiye ekipleri, İBB, veteriner hekimler Türkiye Taş Kömürü Kurumu, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlara teşekkür etti.

Kuyu köpek gerekli sağlık kontrolleri yapılmak üzere İBB Hayvan Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılacak tedavi ve bakımının ardından Kuyu Köpek yeni evi Beykoz İtfaiye Amirliğine teslim edilecek.