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Sonunda minik köpek kurtarıldı

Beykoz’un Dereseki Mahallesi’nde sondaj kuyusunda 11 gündür mahsur kalan yavru köpek Beykoz İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından profesyonel madencilerin kullandığı robotik bir kol ve pnömatik sistem kullanılarak sağlıklı bir şekilde kurtarıldı.  

Sonunda minik köpek kurtarıldı

Beykoz’un Dereseki Mahallesi’nde sondaj kuyusunda 11 gündür mahsur kalan yavru köpek Beykoz İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından profesyonel madencilerin kullandığı robotik bir kol ve pnömatik sistem kullanılarak sağlıklı bir şekilde kurtarıldı.  

15 Şubat 2017 Çarşamba 14:15
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Sonunda minik köpek kurtarıldı

İSTANBUL- 11 gündür 30 cm çapında ve 70 metre derinliğindeki  kuyuda kurtarılmayı bekleyen yavru köpeğe “Kuyu” adı verildi. Köpeği sondaj kuyusundan çıkaran Beykoz İtfaiye Amirliği sahiplendi. 

Beykoz Belediyesi, İBB, AFAD,  itfaiye ve hayvan hakları derneklerinin kurtarılması için seferber olduğu Kuyu Köpek, ekiplerin günler süren çalışmaları neticesinde çıkarıldı. 

Köpeğin sağlıklı bir şekilde kurtarılması için Bakanlık tarafından özel maden ekibi gönderilirken AFAD, İBB, itfaiye, sivil toplum kuruluşları, hayvanseverler ve vatandaşlar bir an olsun Kuyu’yu yalnız bırakmadı. 

Beykoz Belediyesi ekipleri alanda her gün veteriner bulundururken çalışmaları yürüten ekiplere lojistik destek, sıcak içecek ve yemek temin etti.  Bu sırada köpeğin kilo almaması için günlük yetecek miktarda beslendi.  

Kuyu’nun çıkarılması için çeşitli kurumların ve vatandaşların önerdiği ve getirdiği birçok sistem denenirken Beykoz Korusu içinde yer alan İtfaiye Amirliği  tarafından temin edilen “pnömatik” adı verilen  robotik sistemle yakalanarak yukarı çekildi.   

Kuyu Köpeğin çıkarılması esnasında alanda bulunan ekipler ve hayvanseverler büyük sevinç yaşadı. 

Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı ve Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Kuyu’nun misafir edildiği Beykoz Korusu içindeki İtfaiye Amirliği’ni ziyaret etti.  

Burada Kuyu Köpeği seven ve durumu hakkında bilgi alan Başkan Yücel Çelikbilek kurtarma çalışmalarına katılan AFAD, İtfaiye ekipleri, İBB, veteriner hekimler Türkiye Taş Kömürü Kurumu, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlara teşekkür etti. 

Kuyu köpek gerekli sağlık kontrolleri yapılmak üzere İBB Hayvan Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılacak tedavi ve bakımının ardından Kuyu Köpek yeni evi Beykoz İtfaiye Amirliğine teslim edilecek. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
MahsurKöpekKuyu
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