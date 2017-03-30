AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, 16 Nisan'da halkoylamasının yapılacağını belirterek, "Herkesin görüşüne saygımız var. Hiç kimseyi siyasi görüşünden dolayı ötekileştirmedik. Ötekileştirenleri milletimiz çok iyi biliyor. Bugün bu kampanya döneminde bile nasıl bir ötekileştirme provalarının yapıldığı çok iyi görülüyor." dedi.

Ataş, partisince Manisa Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, halk oylamasına sayılı günler kaldığını hatırlatarak, bu sürenin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Herkese ulaşmaya mecbur olduklarını anlatan Ataş, "Hiçbir şey yapamıyorsak, telefon rehberini önümüze alalım ve arkadaşlarımızı, dostlarımızı arayalım. 16 Nisan akşamı kafamızı duvarlara vurmanın hiçbir anlamı yok. Bu fırsat 100 yılda bir elimize geçti. Türkiye üzerinde yapılan tüm hesapları boşa çıkarmaya mecburuz. Sadece içeridekiler değil, dışarıdaki hainlerle iş birliği yapanlar da kalkınan, gelişen ve söz sahibi Türkiye'yi hazmedemiyorlar." diye konuştu.

"Nasıl bir ötekileştirme provalarının yapıldığı çok iyi görülüyor"

Daha sonra AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanlığı Halk Oylaması İrtibat Bürosu'nun açılışına katılan Ataş, kimseye baskı uygulamadıklarını ve kimseyi hırpalamadıklarını vurguladı.

Şimdiye kadar hep doğruları anlattıklarını belirten Ataş,"CHP’lilerin yaptığı gibi başörtülü bacılarımızın başından başörtülerini çekip dövmeye kalkmıyoruz. Kimseyi kahvehanelerde broşür almadı diye duvarlara sıkıştırıp tartaklamıyoruz. Milletimizde bu doğru kararlar sonucunda iradesini kullanarak sandığa gidecek ve kararını verecek. Sonuç ne olursa olsun, milletin kararı başımızın tacıdır. Bu kampanyayı insani duygular içinde yürütmeliyiz. Herkesin görüşüne saygımız var. Hiç kimseyi siyasi görüşünden dolayı ötekileştirmedik. Ötekileştirenleri milletimiz çok iyi biliyor. Bugün bu kampanya döneminde bile nasıl bir ötekileştirme provalarının yapıldığı çok iyi görülüyor." şeklinde konuştu.

AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Ataş, ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan stantta vatandaşlara lale dağıttı.