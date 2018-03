"Son süreçte yaşadıklarımız tezgahın boyutlarını gösterdi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Son süreçte yaşadığımız her tecrübe her başarı, indirdiğimiz her maske, ülkemize kurulan tezgahın boyutlarını da gözler önüne sermiştir. Afrin bölgesinde şahit olduklarımız asıl hedefin Türkiye olduğunu ortaya koymuştur" dedi.