Son OHAL Valisi'ni dinlediler

TBMM - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan ''Terör ve Şiddet Olayları Kapsamında Yaşam Hakkı İhlallerinin İncelenmesi'' ne yönelik alt komisyon, Son

Valisi ve eski Emniyet Genel Müdürü Gökhan Aydıner'i dinledi.



Sıkıyönetimden geçişte ara kademe olarak olağanüstü hal sisteminin ortaya çıktığını belirten Aydıner, OHAL'in faaliyetleriyle, pek çok olayda yararlı olduğunu kaydetti.

''Olay başlamış, o boyutlara gitmiştir''

Lice ve JİTEM konusunda herhangi bir şikayet ve başvuruyla karşılaşmadığını belirten Aydıner, vicdani kanaatinin sorulması üzerine, bir olayda iki tarafın bulunduğunu, başladıktan sonra artık şiddetin boyutunun tayininin kontrolünde amir makamların da dahil frenlemekte zorlandığı dönemlerin olabileceğini kaydetti.

''Midenize aldığınız bomba olmasın''

Aydıner, suç işleyenin cezasız kalmaması gerektiğini ancak terörle mücadelede başarılı olmak için çözümün ne olduğuna bakmak gerektiğini anlattı.

Aydıner, asıl olanın halkı yanlarına, içlerine almak olduğunu dile getirerek, ''Midenize yemeği almadan hazmedemezsiniz. Ancak midenize aldığınızın bomba olmamasına dikkat edin. 'Bölmek mi istiyorsunuz, alın' deyin. Onları oradan indiremezsiniz. Bu sefer bölünmeyle de mücadeleye başlarlar. Okuma yazması yok, çobanlık yapabilir ancak dağa kaçmışlar. Terör örgütü bir istihdam yeri olmuştur bugün. Benim zamanımda, bunlara 100 dolar verirlerdi. Yeme içme, oranın komutanısın şeklinde prestij... İçinize alacağınız grup ile bomba grubunu ayırt etmek lazım. Mücadeleyi keseyim, barış ortamı olur dediğinizde sadece ekmeklerine yağ sürülmüş olur'' diye konuştu.