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Son bir haftada 70 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri tarafından 26 Haziran-3 Temmuz'da ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 55'i ölü, 11'i teslim, 4'ü sağ olmak üzere 70 teröristin etkisiz hale getirildi.

Son bir haftada 70 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri tarafından 26 Haziran-3 Temmuz'da ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 55'i ölü, 11'i teslim, 4'ü sağ olmak üzere 70 teröristin etkisiz hale getirildi.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:50
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Son bir haftada 70 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, güvenlik güçleri tarafından 26 Haziran-3 Temmuz'da ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 55'i ölü, 11'i teslim, 4'ü sağ olmak üzere 70 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA

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