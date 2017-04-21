Son bir haftada 45 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerince, terörle mücadele kapsamında Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Bitlis'te gerçekleştirilen operasyonlarda son bir hafta içinde 45 terörist etkisiz hale getirildi.
AA
Güvenlik güçlerince, terörle mücadele kapsamında Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Bitlis'te gerçekleştirilen operasyonlarda son bir hafta içinde 45 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik güçlerince, terörle mücadele kapsamında Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Bitlis'te gerçekleştirilen operasyonlarda son bir hafta içinde 45 terörist etkisiz hale getirildi.
AA