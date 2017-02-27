Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
Sisli
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88137
ALTIN
145.201
DOLAR
3.5961
STERLIN
4.4584
EURO
3.8065
Halfeti'nin 'karagül'ü serada üretilecek
Halfeti'nin 'karagül'ü serada üretilecek
Basketbol hayatını değiştirdi
Basketbol hayatını değiştirdi
Behçet hastalığı gözleri vuruyor
Behçet hastalığı gözleri vuruyor
Mesnevi Svahilice'ye çevrildi
Mesnevi Svahilice'ye çevrildi
'Kara elmas' ve madenciyi figürlere işliyor
'Kara elmas' ve madenciyi figürlere...

Son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt genelinde terörle mücadele kapsamında geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 36 terörist etkisiz hale getirildi.

Son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt genelinde terörle mücadele kapsamında geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 36 terörist etkisiz hale getirildi.

27 Şubat 2017 Pazartesi 13:23
22 Okunma
Son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA

İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince, Türkiye genelinde 20-27 Şubat'ta terör örgütü PKK'ya yönelik 178 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan bin 321 şüpheliden 32'si tutuklandı.

Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da bu örgütlerle irtibatlı oldukları değerlendirilen 18 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda 18'si ölü, 2'si yaralı, 4'ü sağ, 12'si teslim olan 36 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları değerlendirilen 66 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY ile mücadele kapsamındaki çalışmalarda yakalanan 855 zanlıdan 48'i tutuklandı.

17 el yapımı patlayıcı imha edildi

Doğu ve Güneydoğu'daki 8 ilde yürütülen operasyonlar neticesinde tespit edilen 26 sığınak ve barınak kullanılamaz hale getirildi.

Tuzaklanan 17 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edilirken, 90 kilogram plastik patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan bin 210 kilogram madde, 87 el bombası, 24'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere 42 silah ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri

Terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik 72 ilde 597 uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonlarda 1 ton 114 kilogram esrar, 122 kilogram eroin, bir kilogram afyon, 2 kilogram kokain, 5 kilogram metamfetamin, 5 bin 278 uyuşturucu hap, 1 milyon 713 bin 233 adet kaçak sigara ve bin 546 litre akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan 788 şüpheliden 49'u tutuklandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TeröristTSKMücadele
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Açıköğretimde yabancı dilde eğitim başlıyor
Açıköğretimde yabancı dilde eğitim başlıyor
Kira gelir beyanı 1 Mart'ta başlıyor
Kira gelir beyanı 1 Mart'ta başlıyor
Halfeti'nin 'karagül'ü serada üretilecek
Halfeti'nin 'karagül'ü serada üretilecek
Başbakan Yıldırım ile IKBY Başkanı Barzani görüşmesi başladı
Başbakan Yıldırım ile IKBY Başkanı Barzani görüşmesi başladı
Hac ücretleri açıklandı
Hac ücretleri açıklandı
'Karargah rahatsız' haberiyle ilgili soruşturma
'Karargah rahatsız' haberiyle ilgili soruşturma

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ