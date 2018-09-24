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Son bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, iç güvenlik operasyonlarında son bir haftada 33 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, iç güvenlik operasyonlarında son bir haftada 33 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 10:40
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Son bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 17-24 Eylül'de 2 bin 425 operasyon düzenlendi.

Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptıkları, örgütlerle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 677 terör (PKK/KCK 160, sol 5, DEAŞ 34, FETÖ/PDY 478), 3 bin 992 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 178 de düzensiz göçle mücadele kapsamında 4 bin 847 kişi gözaltına alındı.

Son 1 haftada iç güvenlik operasyonlarında 33 (20 ölü, 9 sağ-yaralı, 4 teslim) terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlar sonucu 6 ilde 14 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. El yapımı 7 patlayıcı ve mayın imha edildi, 12 el bombası, 392 kilogram patlayıcı, 19 uzun namlulu silah ile 14 bin 666 muhtelif mühimmat ele geçirildi.

753 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında da 753 kilo 96 gram uyuşturucu ile 339 bin 285 uyuşturucu hap, 159 bin 771 kök kenevir, 110 bin 731 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin güvenli ve konforlu bir şekilde okula ulaşmaları amacıyla 17-21 Eylül'de ülke genelinde 62 bin 590 okul servis aracının denetimi yapıldı. "Okul Servis Araçları Yönetmeliği"ne uymadıkları tespit edilen 2 bin 113 servis aracına cezai işlem uygulandı.

Terör propagandası yapan 344 kişi hakkında yasal işlem

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleriyle iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 430 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 344 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

Öte yandan, ​658'i denizlerde olmak üzere toplam 5 bin 979 düzensiz göçmen yakalandı. 

Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 178 organizatör gözaltına alındı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıPKKFETÖDeaş
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