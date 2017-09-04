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Son bir haftada 27 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığından, yurt genelinde son bir haftada 27 teröristin öldürüldüğü, 6 teröristin yakalandığı, 10 teröristin ise teslim olduğu bildirildi.

Son bir haftada 27 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığından, yurt genelinde son bir haftada 27 teröristin öldürüldüğü, 6 teröristin yakalandığı, 10 teröristin ise teslim olduğu bildirildi.

04 Eylül 2017 Pazartesi 11:51
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Son bir haftada 27 terörist öldürüldü

ANKARA

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son bir haftada düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verildi. Buna göre, terör örgütlerine yardım, yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu iddiasıyla 285 kişi yakalandı. Uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarıyla ilgili 2 bin 903, genel asayiş ve trafik uygulamalarında ise 2 bin 355 kişi gözaltına alındı. Yurt genelindeki operasyonlarda 27 terörist öldürüldü, 6 terörist yakalandı, 10 terörist ise teslim oldu.

Operasyonlarda bir drone, 13'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere 16 silah, patlayıcı yapımında kullanılan 470 kilo malzeme, 9 el bombası ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Teröristlerce kullanıldığı belirlenen 9 sığınak ise imha edildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele

Güvenlik güçleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında 75 ilde toplam 2 bin 32 operasyon yaptı.

Bunların sonucunda bin 582 kilogram esrar, 150 kilogram eroin, 2,2 kilogram bonzai, 8 kilogram metamfetamin, 244 bin 460 uyuşturucu hap, bir milyon 430 bin 491 kenevir, 518 bin 443 kaçak sigara ile 14 bin 534 litre akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlarda 2 bin 764 kişi, sokak satıcılarına yönelik 76 ilde gerçekleştirilen çalışmalarda ise 139 şüpheli gözaltına alındı.

"Huzur" uygulamaları

Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, Kurban Bayramı'nın huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi için de 29 Ağustos ve 31 Ağustos'ta tren garı, deniz iskelesi, havalimanı, otobüs terminali ve kurbanlık satış alanlarında asayiş uygulaması yapıldı.

Yurt genelinde eş zamanlı yapılan operasyonlara 25 bin 601 personel katıldı. Uygulamalarda 5 hava, 4 deniz aracı ile 55 dedektör köpek de kullanıldı.

"Huzur Arife-2 Uygulaması"nda 355 bin 469 kişiyle 149 bin 614 araç kontrol edildi, arandığı tespit edilen 440 kişi ile 608 araç yakalandı, 2 bin 355 kişi gözaltına alındı, bin 113 araç trafikten men edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TeröristEtkisiz Hale GetirildiIçişleri Bakanlığı
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