Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108545
ALTIN
143.017
DOLAR
3.5311
STERLİN
4.6062
EURO
4.1518
UĞUR ÖZÇELİK KENDİ YAZDI KENDİ SÖYLEDİ
Son Dakika
UĞUR ÖZÇELİK KENDİ YAZDI KENDİ...
'Mucize bebek'
'Mucize bebek'
Erdener Koyutürk Taş Plaklarıyla Festivalde....
Erdener Koyutürk Taş Plaklarıyla Festivalde....
Büyük hedeflerle yeni bir sezona başlıyoruz
Büyük hedeflerle yeni bir sezona...
Yazar, çevirmen Ahmet Cemal vefat etti
Yazar, çevirmen Ahmet Cemal vefat...

Son bir haftada 27 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, son bir haftada ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 14 teröristin ölü ele geçirildiği, 13 teröristin ise güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Son bir haftada 27 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, son bir haftada ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 14 teröristin ölü ele geçirildiği, 13 teröristin ise güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 10:23
0 Okunma
Son bir haftada 27 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, son bir haftada ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 14 teröristin ölü ele geçirildiği, 13 teröristin ise güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıEtkisiz Hale GetirildiTerörist
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Bursa'nın zindanları' 2 bin 500 yıl öncesine ışık tutacak
'Bursa'nın zindanları' 2 bin 500 yıl öncesine ışık tutacak
Ege ovaları kırmızıya büründü
Ege ovaları kırmızıya büründü
Savunmanın devlerinde 'metal yazıcı' devrimi
Savunmanın devlerinde 'metal yazıcı' devrimi
Sabuncubeli Tüneli'nde ışığa 264 metre kaldı
Sabuncubeli Tüneli'nde ışığa 264 metre kaldı
Bozdağ: AK Parti MKYK'sının eski üyesinin beyanları şahsını bağlar
Bozdağ: AK Parti MKYK'sının eski üyesinin beyanları şahsını bağlar
Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada 1 polis şehit oldu
Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada 1 polis şehit oldu
Eski EDOK komutanlarının davası yarın başlıyor
Eski EDOK komutanlarının davası yarın başlıyor
TDV Suriyeliler için prefabrik modern mutfaklar kuracak
TDV Suriyeliler için prefabrik modern mutfaklar kuracak
"Türk devletinin yenisi, eskisi olmaz"
"Türk devletinin yenisi, eskisi olmaz"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ