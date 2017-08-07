Son bir haftada 27 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, son bir haftada ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 14 teröristin ölü ele geçirildiği, 13 teröristin ise güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.