Son bir haftada 27 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, son bir haftada ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 14 teröristin ölü ele geçirildiği, 13 teröristin ise güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
AA
İçişleri Bakanlığınca, son bir haftada ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 14 teröristin ölü ele geçirildiği, 13 teröristin ise güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
İçişleri Bakanlığınca, son bir haftada ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 14 teröristin ölü ele geçirildiği, 13 teröristin ise güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
İçişleri Bakanlığınca, son bir haftada ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 14 teröristin ölü ele geçirildiği, 13 teröristin ise güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
AA