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Son 2 haftada 99 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince 24 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında Şırnak'ın Beytüşşebap ve Hakkari'nin Yüksekova ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, biri sözde lider kadrosunda olmak üzere 99 terörist etkisiz hale getirildi.

Son 2 haftada 99 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince 24 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında Şırnak'ın Beytüşşebap ve Hakkari'nin Yüksekova ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, biri sözde lider kadrosunda olmak üzere 99 terörist etkisiz hale getirildi.

09 Eylül 2017 Cumartesi 14:22
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Son 2 haftada 99 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetlerince 24 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında Şırnak'ın Beytüşşebap ve Hakkari'nin Yüksekova ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, biri sözde lider kadrosunda olmak üzere 99 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı sürdürülen mücadele ile Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verildi. Buna göre, PKK'lı teröristlerce özellikle Şırnak ve Hakkari'de, sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanılan alanların temizlenmesi amacıyla başlatılan operasyonlara devam edildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi İncebel, Kato Dağı ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 24 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, biri terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda olmak üzere toplam 99 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda, 34 piyade tüfeği, makinalı piyade tüfek, makineli tabanca, keskin nişancı tüfeği, roketatar, 3 tabanca olmak üzere toplam 41 silah420 kilogram amonyum nitrat37 el bombası30 fünye2 bin 664 hafif silah mühimmatı, 6 havan ve roketatar mühimmatı, 10 anti personel mayını, 13 anti tank mayını, 87 şarjör, 12 tahrip kalıbı, 10 tüp, 2 akü, 3 el dürbünü, gece görüş dürbünü, 550 metre kablo, 12 telsiz, 7 radyo ile dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Sözde lider kadrosundaki terörist yakalandı

Tespit edilen 50 el yapımı patlayıcının imha edildiği operasyonlarda, teröristlerce kullanılan 12 sığınak, barınak, mağara ve depo kullanılamaz hale getirildi.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi Barış Mahallesi Festival Alanı'nda, duyum üzerine durdurulan şüpheli araçtaki teröristlerle çıkan çatışmada, çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi. 

Çatışma sonucu 2'si ölü, 2'si sağ, biri yaralı olmak üzere 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. 

Yaralı olarak ele geçirilen teröristin, 19 Eylül 2012'de Tunceli-Ovacık Savcısı Murat Uzun'un şehit edilmesi olayının planlayıcısı "Azad Çüngüş" kod adlı Gürbüz Topçu olduğu belirlendi.

Hakkari kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirilmesi sonrasında, bölgede yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında tespit edilen bomba yüklü bir araç imha edildi.

Operasyonlarda 6 asker şehit oldu

Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik sınır hattında alınan tedbirler ve düzenlenen operasyonlar sonucu, 589 bin 872 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucu, sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 20 bin 794 kişi yakalandı.

Yürütülen operasyonlarda 6 asker şehit oldu, 17 asker yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki harekat

Suriye'nin kuzeyinde hudut güvenliğini sağlama, terör örgütü DEAŞ'ın tehdit ve saldırılarını önleme, yerinden edilenlerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlama, sivilleri koruma ve yaşanan terör olaylarından zarar görmelerini engelleme amacıyla düzenlenen harekat sürüyor.

TSK unsurlarınca desteklenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Azez-Cerablus arasındaki 243 yerleşim yeri ile 2 bin 15 kilometrekare alanı kontrolü altında tutuyor.

Bab ilçe merkezinde patlayıcı ile mayın arama ve temizleme çalışmaları sürdürülürken, terör örgütü PKK/PYD unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

AA

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AskerTeröristÖnce Vatan Gazetesi
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