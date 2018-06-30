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Son 16 yılda 6 şehre 33 baraj

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce son 16 yılda Trabzon, Artvin, Ordu, Gümüşhane, Giresun ve Bayburt'ta toplam 33 baraj inşa edilerek işletmeye alındı.

Son 16 yılda 6 şehre 33 baraj

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce son 16 yılda Trabzon, Artvin, Ordu, Gümüşhane, Giresun ve Bayburt'ta toplam 33 baraj inşa edilerek işletmeye alındı.

30 Haziran 2018 Cumartesi 13:28
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Son 16 yılda 6 şehre 33 baraj

Orman ve Su İşleri Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, DSİ tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Gümüşhane'de 14, Bayburt'ta 6, Artvin ve Giresun'da 5'er, Ordu'da 2, Trabzon'da ise 1 olmak üzere toplam 33 baraj inşa edildi.

Gümüşhane'de 18, Bayburt'ta 9, Giresun'da 8, Ordu'da 5, Artvin'de ise 1 olmak üzere toplam 41 baraj inşaatı devam ediyor.

Giresun'da 8, Bayburt'ta 7, Ordu'da 4, Gümüşhane'de 3, Artvin'de 2, Trabzon'da ise 1 olmak üzere toplam 25 baraj ise planlama ve proje aşamasında bulunuyor.

Deriner Barajı'ndan ekonomiye büyük katkı

Bölge illeri arasında en büyük barajlar Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edildi. Bu barajlar, ülkenin elektrik enerji üretimine büyük katkı sağlıyor.

Artvin'deki Muratlı, Borçka ile Deriner Barajı ve HES'ler, Türkiye'nin gurur projeleri arasında gösteriliyor.

Son 16 yılda bu barajların yanı sıra Arkun ile Artvin Barajı ve HES'ler de işletme safhasına alındı.

Türkiye'nin en yüksek barajı olan ve 2012 yılının Aralık ayında faaliyete alınan Deriner Barajı'nda Mayıs 2018'e kadar üretilen enerjiyle milli ekonomiye 1 milyar 844 milyon lira katkı sağlandı.

Dünyanın en yüksek üçüncü barajı Yusufeli'de inşa ediliyor

Artvin'de Yusufeli Barajı ve HES çalışmaları devam ediyor. 2012 yılında başlanan çalışmalar kapsamında, baraj inşaatının gövde kazı ve destekleme çalışmaları kısa süre önce tamamlandı.

Yusufeli Barajı ve HES, 275 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise en yüksek üçüncü barajı özelliğini taşıyacak.

Su biriktirme hacmi 2 milyar 130 milyon metreküp olan barajın kurulu gücü 558 megawatt, yıllık enerji üretimi ise 1,88 milyar kilowatsaat olacak. Baraj, milli ekonomiye yılda 600 milyon lira katkı sağlayacak.

Artvin'de ayrıca Artvin Merkez Aşağımaden ile Yusufeli Kılıçkaya barajlarının da inşa edilmesi planlanıyor. Bunlara ilişkin planlama ve proje çalışmaları devam ediyor.

Tamamlanan ve inşası devam eden barajlar

Trabzon'da 36 milyon metreküp biriktirme hacmine sahip, temelden yüksekliği 118 metre olan Atasu Barajı 2012 yılında hizmete alındı.

Kentte, biriktirme hacmi 47 milyon metreküp ve temelden yüksekliği 136 metre olan Trabzon Karakaya Barajı'nın inşa edilmesi planlanıyor.

Giresun'da son 16 yılda Alucra İngölü, Çamoluk Karadikmen, Çamoluk Kutluca, Şebinkarahisar Uğurca ile Şebinkarahisar Dönençay barajları inşa edildi.

Alucra'da 4, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçelerinde ise 2'şer olmak üzere toplam 8 barajın inşaatı ise devam ediyor. Kentte inşa edilecek 8 baraj için planlama ve proje çalışmaları sürüyor.

Ordu ise Türkiye'nin sayılı barajları arasında yer alan Ordu Topçam Barajı ve HES inşa edildi. Enerji maksatlı baraj, 133 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip. 60 megawatt kurulu gücündeki santral yıllık 199 milyon kilowatsaat enerji üretim kapasitesinde.

2017 yılında işletmeye alınan Ordu Üniversite Barajı'nın da bulunduğu kentte, Çağlayan, Gölköy Kırtaş, Korgan, Kumru ve Ordu İlküvez barajlarının inşaatları devam ediyor. Ayrıca inşa edilmesi planlanan 4 baraja ilişkin de proje çalışmaları sürüyor.

Gümüşhane'de de temelden yüksekliği 32 ile 144 metre arasında değişen 14 baraj inşa edildi. Barajlardan bazıları, kentte zirai arazilerin sulanması noktasında büyük öneme sahip.

Gümüşhane'de 18 barajın inşaatı devam ederken, 3 baraj için de planlama ve proje çalışması gerçekleştiriliyor.

Bayburt'ta, Bayburt-Demirözü, Bayburt Merkez Akşar Mehmet Aslan, Bayburt Merkez Çayırözü, Bayburt Merkez Kitre, Bayburt Merkez Konursu ile Bayburt Merkez Taht barajları inşa edildi.

Temelden yüksekliği 35 ile 57 metre arasında değişen 9 barajın ise inşası devam ediyor. Ayrıca 7 baraja ilişkin de planlama ve proje çalışması yürütülüyor.

AA

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