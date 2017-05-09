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SOLOTÜRK Gaziantep semalarında uçacak

Dünyada jet uçağıyla gösteri yapabilen sayılı akrobasi timleri arasında önemli bir yere sahip Hava Kuvvetleri Komutanlığının SOLOTÜRK ekibi, 14 Mayıs'ta Gaziantep semalarında gösteri yapacak.

SOLOTÜRK Gaziantep semalarında uçacak

Dünyada jet uçağıyla gösteri yapabilen sayılı akrobasi timleri arasında önemli bir yere sahip Hava Kuvvetleri Komutanlığının SOLOTÜRK ekibi, 14 Mayıs'ta Gaziantep semalarında gösteri yapacak.

09 Mayıs 2017 Salı 11:20
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SOLOTÜRK Gaziantep semalarında uçacak

GAZİANTEP

Dünyada jet uçağıyla gösteri yapabilen sayılı akrobasi timleri arasında önemli bir yere sahip Hava Kuvvetleri Komutanlığının SOLOTÜRK ekibi, 14 Mayıs'ta Gaziantep semalarında gösteri yapacak.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 2017 yılı gösteri sezonuna 23-24 Nisan'da Çanakkale'de başlangıç yapan Türk Hava Kuvvetlerinin gökyüzündeki gurur kaynaklarından SOLOTÜRK, 14 Mayıs Pazar günü saat 15.30'da Alleben Göleti üzerinde gösteri uçuşu yapacak.

Şüleyman Şah'ın 1084 yılından sonraki fetihleriyle Türk hakimiyetine giren Gaziantep'i Türk yurdu haline getiren ecdada atfedilecek gösteride SOLOTÜRK, 21 farklı manevra yapacak.

Göl üzerinde 30 metre ile 5 kilometre arasında farklı irtifalarda gerçekleşecek manevralar esnasında, F-16'nın harekat ortamında kullandığı flare ve duman da hareketlerin görselliğini ve estetiğini arttırmak için kullanılacak.

SOLOTÜRK gösterisi, saat 12.00'den itibaren Gaziantep Valiliği tarafından göl üzerinde su sporları ve Türk Hava Kurumunun hafif hava araçlarıyla tam gün bir etkinlik haline getirilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
SolotürkGaziantepUçuşHava Kuvvetleri Komutanlığıönce Vatan14 Mayıs
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