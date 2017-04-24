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SOLOTÜRK Çanakkale Boğazı semalarında izleyicileri büyüledi

Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ve yabancı ülke temsilcilerinin katılımıyla Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törende, SOLOTÜRK'ün Çanakkale Boğazı semalarındaki gösterisi büyük ilgi gördü.

SOLOTÜRK Çanakkale Boğazı semalarında izleyicileri büyüledi

Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ve yabancı ülke temsilcilerinin katılımıyla Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törende, SOLOTÜRK'ün Çanakkale Boğazı semalarındaki gösterisi büyük ilgi gördü.

24 Nisan 2017 Pazartesi 13:45
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SOLOTÜRK Çanakkale Boğazı semalarında izleyicileri büyüledi

Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ve yabancı ülke temsilcilerinin katılımıyla Şehitler Abidesi'nde tören yapıldı.

Abidedeki tören, Türkiye Cumhuriyeti adına Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'nın, anıta ayyıldız motifli çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması, tören kıtası tarafından saygı atışı yapılması ve İstiklal Marşı eşliğinde göndere Türk bayrağının çekilmesiyle devam eden törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Çanakkale Cephesi'nde şehit düşen askerler için dua edildi.

Ortaokul öğrencisi Gamze Ilık'ın ''30 Kuş'' isimli şiiri okumasının ardından 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Yaşar Arslanhan bir konuşma yaptı.

"İtilaf devletleri adına İngiltere Büyükelçisi Richard Moore, Türkiye Cumhuriyeti adına Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı konuştu. Törende, Başbakan Binali Yıldırım'ın mesajı da okundu.

TSK Mehteran Birliği'nin konseri ise özellikle yabancı misafirlerce ilgiyle izlendi. Daha sonra tören geçişi yapıldı.Tören geçişine, Türk askerlerinin yanı sıra yabancı askerler, gaziler ve Çanakkale Kara Savaşları'nda şehit veren liselerin öğrencileri katıldı.

SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri

Tören geçişinin ardından Bakan Avcı ve beraberindekiler, Çanakkale Boğazı'na bakan seyir alanına geçti. Dünyada F-16 jet uçağıyla gösteri yapabilen sayılı akrobasi timlerinden Hava Kuvvetleri Komutanlığının ekibi SOLOTÜRK'ün, Çanakkale Boğazı semalarındaki gösterisi yerli ve yabancı izleyicilerden büyük ilgi gördü. 

Daha sonra Bakan Avcı ve İngiltere Büyükelçisi Moore, "Şehitlik Defteri"ni imzaladı. Bakan Avcı ve beraberindekiler ardından şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

AA

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