Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118386
ALTIN
162.485
DOLAR
3.8354
STERLİN
5.3253
EURO
4.7207
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Sokak lambaları değişecek

Sokak lambalarında 2015'e kadar led teknolojisine geçilecek. 17 milyon civarında armatürün değişimiyle aydınlatma giderlerinde dörtte bir oranında tasarruf sağlanacak.

Sokak lambaları değişecek

Sokak lambalarında 2015'e kadar led teknolojisine geçilecek. 17 milyon civarında armatürün değişimiyle aydınlatma giderlerinde dörtte bir oranında tasarruf sağlanacak.

05 Haziran 2012 Salı 12:48
2681 Okunma
Sokak lambaları değişecek

Dünya Ekonomi Forumu'nda katılacağı oturum öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye'de enerji tasarrufu kapsamında sokak lambalarının değişimiyle ilgili bir soru üzerine, sokak aydınlatmasıyla alakalı 17 milyon civarında armatür bulunduğunu ve bunların 2015 yılına kadar değişimini öngördüklerini belirtti. Yıldız, şöyle devam etti:

''Watt olarak yaklaşık 100 birimlik bir aydınlatma giderinin hemen hemen dörtte birine düşecek bir tasarruftan bahsediyoruz. Biz buna yıllık 650 milyon lira ödüyorken, bu rakamın 150 milyon liraya inecek olması ayrı bir gelişmedir. O yüzden led teknolojisinin son geldiği noktayı firmaların finansman yapısıyla beraber, kamuya yük olmaksızın ve genel bütçeden de herhangi bir yatırım kalemi almaksızın kendi içinde finanse etmeyi düşünüyoruz.''

AA

Son Güncelleme: 05.06.2012 04:50
Anahtar Kelimeler:
Sokak Lambaları Değişecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ