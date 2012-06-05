Sokak lambaları değişecek

Dünya Ekonomi Forumu'nda katılacağı oturum öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye'de enerji tasarrufu kapsamında sokak lambalarının değişimiyle ilgili bir soru üzerine, sokak aydınlatmasıyla alakalı 17 milyon civarında armatür bulunduğunu ve bunların 2015 yılına kadar değişimini öngördüklerini belirtti. Yıldız, şöyle devam etti:



''Watt olarak yaklaşık 100 birimlik bir aydınlatma giderinin hemen hemen dörtte birine düşecek bir tasarruftan bahsediyoruz. Biz buna yıllık 650 milyon lira ödüyorken, bu rakamın 150 milyon liraya inecek olması ayrı bir gelişmedir. O yüzden led teknolojisinin son geldiği noktayı firmaların finansman yapısıyla beraber, kamuya yük olmaksızın ve genel bütçeden de herhangi bir yatırım kalemi almaksızın kendi içinde finanse etmeyi düşünüyoruz.''