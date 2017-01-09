İZMİR

Türkiye Halciler Federasyonu (TÜRKHAL) Başkan Vekili Orhan Doğan, tüm Türkiye gibi İzmir'deki tarımsal üretimin de soğuk havadan etkilendiğini, özellikle ıspanak, pırasa ve lahanada fiyat artışlarının yüzde 100'ü bulduğunu belirtti.

İzmir'in kendi ilçeleri dışında sebze ve meyve temin ettiği Aydın, Manisa ve Balıkesir'deki kış şartları nedeniyle ıspanak, brokoli, pancar, pırasa kereviz gibi kış sebzelerinin fiyatları bir önceki haftaya göre yüzde 70 ile yüzde 100 arasında arttı.

TÜRKHAL Başkan Vekili Orhan Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'in kışlık sebzede önemli bir üretim merkezi olduğunu, bölgede yoğun olarak üretilen pırasa, ıspanak, lahana, karnabahar, kereviz, turp ve brokoli gibi ürünlerde ciddi don zararları olduğunu belirtti.

Meyvede de narenciye türünde ciddi zararlar olduğunu dile getiren Doğan, "Daldaki narenciyenin yüzde 80'i donmuş durumda, İzmir'de mandalina dondu, Mersin'de portakal, limon donmuş durumda. Depodaki ürünlerde bir sıkıntı yok. Şu anda İzmir'de sıfırın altında 4 derece hava, bu soğuk havada İzmirlilere hizmet etmeye çalışıyoruz." dedi.

Doğan, ürünlerdeki zararın fiyatlara yansıdığını belirterek, "Özellikle ıspanak, pırasa ve lahanada yüzde 100 artışlar görülmektedir. Geçen hafta ıspanak halde 2 lirayken şu anda 4 lira. Pırasa 1 liraydı, 2 lira oldu. Lahana 70-80 kuruşken 1,50 lira oldu. Bu da fiyatları yüzde 70 ila yüzde 100 arasında arttığını göstermektedir." diye konuştu.

"Ürünler hallere gönderilemiyor"

Doğan, ülke genelindeki sebze ve meyvedeki fiyat artışının kıyıdaki üretim merkezlerinden iç kesimlerdeki büyük şehirlere sevkiyat yapılamamasından da kaynaklandığına dikkati çekerek, "Şu anda İzmir haline sebze meyve getirilmesinde bir sıkıntı yaşamıyoruz ancak özellikle Antalya, Adana, Mersin gibi bölgelerden, iç kesimlere sebze meyve sevkiyatı yapılamıyor. Yollar kapalı olduğu için diğer illere gecikmeli olarak sevkiyat yapılıyor ya da hiç yapılamıyor. Yollar açıldıktan sonra fiyatlar biraz daha yumuşar." ifadelerini kullandı.

Balık fiyatları

İzmir Balık Hali'nde ise soğuk havanın etkisiyle toplu avlanan fiyatlarında artış gözlendi. Hamsi, sardalya, istavrit gibi ucuz balıklarının fiyatı geçen haftaya gören yüzde 50 ila yüzde 100 seviyesinde artarken, çipura ve levrek gibi kültür balıklarının fiyatlarındaki artış sınırlı kaldı.

Geçen hafta 80 kuruş ila 10 lira arasında fiyatı değişen hamsi, bu hafta 1,25 lira ile 9 liradan, 1,5 ila 5 liradan satılan sardalya 3 ila 9 lira, 5 liradan başlayan istavrit ise 10-11 lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu.

AA