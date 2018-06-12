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Sofralık kayısıda ilk hasat

Türkiye'nin sofralık kayısı ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Iğdır'da "sarı elmas" olarak nitelendirilen kayısının hasadı başladı.

Sofralık kayısıda ilk hasat

Türkiye'nin sofralık kayısı ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Iğdır'da "sarı elmas" olarak nitelendirilen kayısının hasadı başladı.

12 Haziran 2018 Salı 15:03
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Sofralık kayısıda ilk hasat

Doğu Anadolu Bölgesi'nin mikroklima iklim özelliğine sahip kenti Iğdır'da kayısı bahçelerinde yılın ilk hasadı yüzleri güldürdü.

İklim özellikleri sayesinde birçok sebze ve meyvenin yetiştirildiği Iğdır'da "sarı elmas" olarak nitelendirilen kayısının hasadına başlandı.

Hasat için kent genelindeki yüzlerce bahçede hummalı bir çalışma yapılıyor. Üreticilerin gruplar halinde topladığı kayısılar, kalitesi ve büyüklüğüne göre ayrılıp kasalara dolduruluyor. Iğdır'ın kayısıları, Türkiye'nin birçok bölgesine ve komşu ülkelere gönderiliyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Yolcu, yaptığı açıklamada, kayısının Iğdır'ın en önemli tarımsal ürünlerinden olduğunu söyledi.

Iğdır'ın kayısısının daha iyi tanıtılması için çalışmalar yaptıklarını belirten Yolcu, "Kayısımız sofralık, kendine has özellikleri olan bir kayısı türü. 2017 yılında 31 bin ton civarında rekolte elde ettik, bu yıl 33-34 bin ton rekolte bekliyoruz." dedi.

Malatya'nın kayısısı sanayilik, Iğdır'ın kayısısı sofralık

Yolcu, yürüttükleri çalışmalar sayesinde kentteki kayısı üretim alanlarının bu yıl yaklaşık bin dekar arttığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu yıl inanıyoruz ki kayısı fiyatları çiftçimizi tatmin edecek seviyede olacak. Kayısı denildiği zaman ülkemizde Malatya akla gelir fakat Malatya kayısısı sanayilik, kurutmalık, ticarete dönük bir kayısı türü. Bizim kayısımız ise tamamen sofralık, uzun süre ömrü olmayan, hemen tüketilmesi gereken bir kayısı. Kayısımız, et kalitesi, su miktarı ve aroması kendine has bir meyve türü."

Melekli beldesindeki kayısı üreticilerden Şerif Baba da bu yıl verimden ümitli olduklarını ifade etti.

Elverişli hava şartları sayesinde üreticilerin adeta bayram ettiğini belirten Baba, "Bizim kayısımız kurutmalık değil, sofralık kayısıdır. Iğdır kayısısı tadıyla, güzelliğiyle, lezzetiyle ünlenmiştir. Diğer kayısılar kurutmalıktır, Iğdır kayısısının lezzetini onlarda bulamazsınız. Herkesin bunu mutlaka tatmasını öneriyorum." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
GıdaTarım Ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan YolcuDoğu Anadolu Bölgesi
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