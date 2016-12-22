Enver Günaydın

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dolmuş

uyla

Beşiktaş

'tan Taksim'e doğru ilerlerken

terör saldırısı

meydana geldi. Patlamadan kıl payı kurtulan 48 yaşındaki Günaydın'ın yolcularından yaşamını yitiren olmadı ancak biri yaralandı.

Aracında patlama dolayısıyla hasar oluşan Günaydın'ın, servisteki yerini almak için hızlı davranması hem kendisinin hem de yolcularının hayatını kurtardı.

Günaydın, yaptığı açıklamada, Beşiktaş-Bursaspor maçının bitmesinden sonra Beşiktaş'tan aldığı yolcularla Taksim yönüne ilerlediğini söyledi.

Maçka yokuşundan çıkarken, biraz geç kaldığını ve kendisini geçen dolmuşları geçerek sırasını almak zorunda olduğu için acele ettiğini ifade eden Günaydın, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Taksim'den Beşiktaş'a dönme sırası benimdi. Ancak ben biraz geri kaldım ve birkaç dolmuş beni geçti. Beşiktaş'tan yolcularımı aldım ve yukarı doğru çıkmaya başladım. O sırada yolların açıldığını fark ettim. Geç kaldığımdan dolayı sıramı kaçırmamak için acele ettim. Stadın üzerinde bulunan ışıkları geçtim. Gümüşsuyu'na doğru 20 metre geçer geçmez arkadan patlama gerçekleşti. Sıramı almak için acele etmeyip yavaş hareket etseydim belki de ölürdüm. Acele ettim, o da beni ve yolcuları kurtardı."



Günaydın, patlama dolayısıyla aracına şarapnel parçaları isabet ettiğini belirtti. Dolmuşunda 8 yolcu bulunduğunu dile getiren Günaydın, şöyle devam etti:

"Arkaya baktığımda bir yolcum yaralanmıştı. Diğer yolcular hemen indi ama onların da yaralı olup olmadığını bilmiyordum o anda. Kapıyı açtım indi hepsi. Bir tanesi arkadaşıyla beraber araçta kaldı. Yaralı yolcuyu hastaneye götürmeye çalıştım. Aklıma bir tek Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi geldi."

"Her şey bir anda oldu"

Günaydın, patlama yaşandığında hiç korkmadığını söyledi. "Öleceksek öleceğiz zaten. Bunun kaçarı yok. Ama her şey anlık oldu." diyen Günaydın, şunları aktardı:

"Patlama çok büyüktü. Arabanın içerisinde şarapnel parçalarını buldum. Tavanına giren parçalar da oldu. Dediğim gibi sıramı almak için acele ettim. Acele etmesem belki de ışıkları geçmeyecektim. Daha yavaş gelseydim patlamanın olduğu noktada yakalanabilirdim. Acele ettik, o da bizi kurtardı."

AA