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Şofben Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Şofben, bu yazımızın konusu olacak ve en konforlu sıcak kullanım suyu elde etme yöntemlerinden biri Şofben’i inceleyeceğiz.

Şofben Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Şofben, bu yazımızın konusu olacak ve en konforlu sıcak kullanım suyu elde etme yöntemlerinden biri Şofben’i inceleyeceğiz.

27 Aralık 2017 Çarşamba 17:31
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Şofben Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?
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Şofben fiyatları ve en iyi şofben markaları iyi incelenmeli ve mutlaka ona göre alışveriş yapılmalı. Satın alacağınız firmanın güvenilirliği ve kargo, fiyat, indirim avantajları da oldukça önemli!

Şofben Nedir?

Bir dairenin ısıtmasında kombi kullanılmıyorsa daimi olarak sıcak kullanım suyu elde etmek için daha farklı bir sıcak su çözümü bulunmalıdır. Şofbenler genelde ısıtma sistemi kombi dışında kalan; doğal gaz sobası, elektrikli ısıtıcılar veya soba çeşitleri olan evlerde ideal bir çözümdür. Sıcak su elde etmede kullanılan diğer bir yöntem ise termosifonlardır. Şofbenlerin bu cihazlardan farkı sıcak suyu kullanım anında üretmesidir, termosifonlar ise suyu kendi içinde depolamaktadır. Şofbenler yakıt olarak doğal gaz, LPG veya doğal gazın bulunmadığı / kullanılamadığı alanlarda elektrik enerjisini kullanarak çalışır.

Kombi fiyatları ve kombi markalarına göz atmak isteyenler için yine de şuraya faydalı bir bağlantı bırakalım; https://www.istanbulkombimarket.com/kombi

Şofbenin Avantajları Nelerdir?

Doğal gaz ile çalışan şofbenler; aynı kombilerde olduğu gibi yoğuşmalı şofben, hermetik şofben ve bacalı şofben olarak üç ayrı kategoride üretilmektedir. Özellikle enerji verimine ve üst düzey enerji tasarrufunu ön planda tutan kullanıcılar genellikle yoğuşmalı şofbenleri tercih eder. İlk maliyeti daha uygun fiyatlı bir alternatif arıyorsanız ise yaygın olarak kullanılan hermetik şofben modellerini tercih edebilirsiniz.

Yoğuşmalı, Elektrikli, Bacalı veya Hermetik; Hangisini Seçmek Gerekir?

Bacalı şofbenler su ısıtırken gereken temiz havayı cihazın konumlandırıldığı ortamdan alır. Bu sebeple baca tıkanıklığı, oksijen azalması gibi tehlikelerden dolayı zehirlenme riskleri taşır günümüzde artık çok fazla tercih edilmemekte ve kullanıcılara önerilmemektedir.

Daha güvenilir ve güncel bir teknolojiye sahip olan yoğuşmalı ve hermetik şofbenleri içiniz rahat bir şekilde tercih edebilirsiniz. Hermetik şofbenlerde sıcak su üretiminde 10 saniye kadar gecikmeler yaşanabilmektedir. Çoğu kişi bunu dert etmese de bu durum kullanıcılar için bir problem oluşturuyorsa düşük kapasiteye sahip bir termosifon satın alarak bu soruna çözüm bulabilirsiniz.

Bu tiplerin dışında kalan elektrikli şofben ise satın alma maliyeti açısından diğer türlere göre çok daha uygundur. Ancak elektrikli şofben kullanımında şöyle bir durum söz konusunu olabilir. Elektriğin birim maliyeti bazı bölgelerde daha yüksek olabilmektedir.

Şofbenler uzmanlar tarafından monte edildiğinde son derece güvenlidir ve yeterli kapasiteye sahip olduğunda evinizdeki sıcak su ihtiyacını bağımsız bir şekilde karşılamanızı sağlar. Yakıt olarak ise farklı alternatiflerle çalışabilmesi ise ayrıca bir avantaj sağlar.

En Ucuz Şofben Fiyatları

Çoğu kullanıcı ucuz şofben alarak sıcak kullanım suyu ihtiyacını gidermek ister. Ancak şofbenlerin fiyatları cihazın niteliklerine, malzeme kalitesine, cihazın kapasitesine ve fonksiyonlarına göre değişebilmektedir. Siz de iklimlendirme, sıcak su ve havalandırma çözümleri alanında 25 yıllık deneyime sahip olan İstanbul Kombi Market’i mutlaka ziyaret edin ve ihtiyacınıza en uygun, şofben veya kombi arasından bütçenize en uygun olanı seçin!

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Şofben FiyatlarıElektrikli şofben
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