Soçi'ye giden THY uçağı İstanbul'a döndü

Alınan bilgiye göre, başkent Moskova'dan Soçi'ye hareket eden tarifeli uçağın gece pistten çıkması nedeniyle havalimanı hava trafiğine kapatıldı.
Atatürk Havalimanı'ndan Rusya'nın Soçi kentine saat 01.10'da hareket eden, 107 yolcusu bulunan THY'ye ait uçak, pistin kapalı olması nedeniyle Karadeniz üzerinden İstanbul'a döndü.
Atatürk Havalimanı'na sorunsuz inen uçaktaki yolcular otellere alındı.
Soçi Uluslararası Havalimanı'ndaki pistin açılmasının ardından yolcuların THY uçağıyla bu kente hareket edeceği öğrenildi.
AA