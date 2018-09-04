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SMDK'den BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'ya tepki

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Abdurrahman Mustafa, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın İdlib'e yönelik açıklamalarını eleştirdi.

SMDK'den BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'ya tepki

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Abdurrahman Mustafa, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın İdlib'e yönelik açıklamalarını eleştirdi.

04 Eylül 2018 Salı 13:17
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SMDK'den BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'ya tepki

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın, İdlib'e ilişkin açıklamalarını eleştirerek Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'e saldırmaları halinde ağır bedel ödeyeceklerini belirtti.

SMDK Başkanı Mustafa, yaptığı açıklamada, Mistura'nın İdlib'e yönelik açıklamasını sert dille eleştirdi.

Mustafa, Mistura'nın İdlib'e yönelik son dönemdeki açıklamalarının, güvenirliğini kaybetmesine neden olduğunu vurgulayarak "Rejimin planları ve İdlib'e yönelik askeri operasyon hazırlığına karşı çaba ve baskı göstermesi gerekirken yaptığı açıklamalar, İdlib'deki 3 milyon insanın güvenliğini tehlikeye atmıştır." dedi.

"İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içerisindedir, gösterilecek çabaların tümü sivillerin korunması yönünde olmalıdır." ifadesini kullanan Mustafa, rejim ve müttefikleri siyasi çözümü göz ardı ederek askeri seçeneği tercih ettiğini kaydetti.

"Rejim ve destekçileri İdlib'e saldırırsa ağır bedel öderler"

SMDK Başkanı, İdlib'e yönelik operasyona gerekçe gösterilmesi veya yeşil ışık verilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak "İdlib'deki askeri muhalifler, radikal göçlere karşı büyük bir çaba gösterdi, rejimin olası saldırısına da karşılık vermek için hazırlar. Rejim ve destekçileri, İdlib'e saldırırsa ağır bedel öderler." diye konuştu.

Türkiye'nin garantör ülke olarak varlığının, İdlib'i rejim ve destekçilerinin planlarına karşı korumakta önemli bir faktör olduğunun altını çizen Mustafa, "Rejim ülkeyi uluslararası savaş ve çekişme alanına çevirdi. İdlib'de yeni bir insani krizin yaşanmaması ve göç dalgalarının başlamaması için çaba gösterilmeli." dedi.

Mistura geçen hafta yaptığı açıklamada, İdlib'de aileleri de dahil 10 bin El Nusra ve El Kaide terör örgütü mensubunun yaşadığını ileri sürerek halkın daha güvenli bir alana geçici olarak tahliye edilmesini kolaylaştırmak için güvenli bir insani koridorun açılması tavsiyesinde bulunmuştu. Temsilci ayrıca "Hükümet (Beşşar Esed rejimi) ve El Nusra'nın klor gazını silaha çevirebilme kabiliyetinin farkındayız." ifadelerini kullanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
SMDKAbdurrahman MustafaBM
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