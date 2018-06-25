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Sizi Erzurum halkından özür dilemeye çağırıyorum

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, İnce'nin Erzurum'daki olayla ilgili 'Seçime kan bulaştı' açıklamasına ilişkin, "Doğruları konuşun. Sizi dürüst gibi davranmak yerine gerçekten dürüst olmaya ve Erzurum halkından özür dilemeye çağırıyorum." dedi.

Sizi Erzurum halkından özür dilemeye çağırıyorum

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, İnce'nin Erzurum'daki olayla ilgili 'Seçime kan bulaştı' açıklamasına ilişkin, "Doğruları konuşun. Sizi dürüst gibi davranmak yerine gerçekten dürüst olmaya ve Erzurum halkından özür dilemeye çağırıyorum." dedi.

25 Haziran 2018 Pazartesi 14:37
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Sizi Erzurum halkından özür dilemeye çağırıyorum

ANKARA

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Muharrem İnce'nin Erzurum'un Karaçoban ilçesinde kan davalı 2 aile arasında sandık başında çıkan silahlı kavgaya ilişkin yorumlarının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Sizi Erzurum halkından özür dilemeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin düzenlediği basın toplantısında, dün Erzurum'un Karaçoban ilçesinde meydana gelen olaya ilişkin sözleri üzerine Akdağ, Twitter hesabından açıklama yaptı.

İnce'nin her konuyu siyasi malzeme yapmaması gerektiğini vurgulayan Akdağ, şunları kaydetti:

"Sayın İnce doğruları konuşun. Sizi dürüst gibi davranmak yerine gerçekten dürüst olmaya ve Erzurum halkından özür dilemeye çağırıyorum. Erzurum'da 'Seçime kan bulaştı' derken neyi ima ediyorsunuz? İki aile arasındaki eski husumetten kaynaklanan ve siyasetle ilgisi olmadığı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklanan bir hadiseyi bu şekilde yorumlamanız kabul edilemez."

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığından olaya ilişkin dün yapılan açıklamada, "Soruşturmaya konu menfur olayın 24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleriyle bir illiyet bağının bulunmadığı, olayın geçmişe dayalı kan davasının getirdiği etkiyle meydana gelmiş adli vaka olduğu anlaşılmıştır." bilgisi verilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumözürSeçimAkdağönce Vatan
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