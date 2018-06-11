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Siyasilerin Demirtaş'ı ziyaretine 6-7 Ekim mağdurundan tepki

Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te terör örgütü PKK tarafından katledilen Hasan Gökgöz'ün babası Mehmet Gökgöz, siyasi parti temsilcilerinin eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ı ziyaretine tepki gösterdi.

Siyasilerin Demirtaş'ı ziyaretine 6-7 Ekim mağdurundan tepki

Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te terör örgütü PKK tarafından katledilen Hasan Gökgöz'ün babası Mehmet Gökgöz, siyasi parti temsilcilerinin eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ı ziyaretine tepki gösterdi.

11 Haziran 2018 Pazartesi 16:06
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Siyasilerin Demirtaş'ı ziyaretine 6-7 Ekim mağdurundan tepki

Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kurban Bayramı'nda kurban eti dağıtırken terör örgütü PKK yandaşlarınca vahşice katledilen Hasan Gökgöz'ün babası Mehmet Gökgöz, siyasi parti temsilcilerinin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaretine tepki gösterdi.

Gökgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun katledilişinin üzerinden geçen süreye rağmen acılarının ilk günkü tazeliğini koruduğunu söyledi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve diğer parti yetkililerinin o dönem herkesi sokağa çağırması nedeniyle oğlunun katledildiğini belirten Gökgöz, Demirtaş'ın 6-7 Ekim 2014'te düzenlenen izinsiz gösterilerin azmettiricisi olduğunu iddia etti.

"Teröristi ziyaret ediyor"

Bazı siyasi parti temsilcilerinin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret ettiğini ve onu cezaevinden çıkarmak için çabaladığını aktaran Gökgöz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Milleti sokağa çıkartan, milleti katleden, çocukları yetim, kadınları dul bırakan biri nasıl cumhurbaşkanı olur? Hayatta bunu kabul etmem. CHP, 'Türkiye'yi kurtaracağım' diyor ve teröristi ziyaret ediyor. Onu ziyaret edenler kendilerini bizim yerimize koysunlar. Onların çocuklarını Demirtaş katletse acaba onu ziyaret ederler mi?"

Hiç kimsenin çocukları yetim, anne ve babaları ise gözü yaşlı bırakmaya hakkının olmadığını belirten Gökgöz, "Demirtaş 'analar ağlamasın' diyor ama kendisi anaları ağlatıyor." dedi.

Gökgöz, bir Ramazan Bayramı'nı daha oğlundan ayrı geçireceğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bayramda çocuklar babasının elini tutup gezecekler. Peki Selahattin Demirtaş'ın sebep olduğu yetim çocukların elini kim tutacak? Demirtaş, 'Her tarafı Kobani yapın.' dedi. Şu anda cezaevinde olanlar müebbet yemişse bunun 5 kat daha fazla ceza alması lazım. Bizim çocuklarımızın yetim kalmasına neden olan bu adamdır. Demirtaş'ın hanımına sesleniyorum; kocanı görmeye gidebiliyorsun ama biz oğlumuzu göremiyoruz. Sen mi mağdursun yoksa biz mi? Senin acın mı büyük, yoksa bizim mi? Sen onunla görüşüyorsun, dertleşiyorsun, ona sarılıyorsun ama biz sadece mezara gidip taşa sarılıyoruz."

"HDP Kürtleri temsil etmiyor"

Gökgöz, HDP üst yöneticilerinin çoğunun Kürtçe konuşmayı dahi bilmediğini söyledi.

HDP milletvekillerinin dış güçleri temsil ettiğini öne süren Gökgöz, "HDP Eş Genel Başkanı bir kelime dahi Kürtçe bilmiyor. Kürtleri kandırıyorlar. Kürtlere sesleniyorum; aklınızı başınıza alın bunlar bizi temsil etmiyor. Bunlar 1976'dan bu yana kanın içindedirler. Kana doymadılar mı artık? Artık aklınızı başınıza alın." ifadesini kullandı.

Kürtlerin dindar bir millet olduğunu, başka din kabul etmediğini aktaran Gökgöz, şu görüşlere yer verdi:

"Bunlar Kürtleri dinden çıkarmak için çalışıyorlar. Türk ile Kürt eskiden bu yana birdirler. Türk ile Kürt bir olursa kimse onlarla baş edemez. HDP Kürtlerle oyun oynuyor. Bunlar nasıl benim hakkımı savunacak, benim hakkımı neden savunuyorsunuz ki? Kim bana zulüm yapmış? Kim beni evimden kovmuş? Kim benim hakkımı vermemiş? Sen bizi katlediyorsun ama devlet bize bakıyor."

"Demirtaş sen mi Kürt'sün yoksa ben mi?"

Terör örgütü PKK'nın dış güçlerin oyunuyla ülkeyi kaosa sürüklemek istediğini belirten Gökgöz, İslam düşmanlarından dost olunmayacağını vurguladı.

Kendisinin Kürt olduğunu dede, nene ve babasının Türkçe bilmediğini işaret eden Gökgöz, şöyle dedi:

"Demirtaş sen mi Kürt'sün yoksa ben mi? Demirtaş Irak'a gitti orada Osman Baydemir ona tercümanlık yaptı. Kürt partisiyiz diyorsun ama Kürtçe bilmiyorsun, kimin hakkını savunuyorsun. Beni öldürüyorsun sonra diyorsun 'senin hakkını savunuyorum' Nasıl benim hakkımı savunacaksın."

AA

Anahtar Kelimeler:
Kurban BayramıHasan GökgözHDPSelahattin Demirtaş
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