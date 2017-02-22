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"Siyaset eğer dürüst yapılırsa, millet sizi bir yerlere getirir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyaset eğer dürüst yapılırsa, millet sizi bir yerlere getirir. Eğer siyaseti dürüst yapmazsanız sittinsene yine aynı yerde oturmaya devam edersiniz." dedi.

"Siyaset eğer dürüst yapılırsa, millet sizi bir yerlere getirir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyaset eğer dürüst yapılırsa, millet sizi bir yerlere getirir. Eğer siyaseti dürüst yapmazsanız sittinsene yine aynı yerde oturmaya devam edersiniz." dedi.

22 Şubat 2017 Çarşamba 12:04
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"Siyaset eğer dürüst yapılırsa, millet sizi bir yerlere getirir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müteahhitler Birliği Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, "15 Temmuz bir kez daha göstermiştir ki öldürmeyen her darbe güçlendirir. Türkiye, dimdik ayakta durarak göğüslediği tüm saldırılardan, krizlerden, kaoslardan, darbelerden güçlenerek çıkmayı başarmış bir ülkedir." dedi.

"Bizim kitabımızda geriye gitmek yoktur, ileriye, daima ileriye, bunu da kararlı bir şekilde yol almak suretiyle sürdürmek zorundayız." diyen Erdoğan, "Milletimize sözümüz var, inşallah Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız." ifadesini kullandı.

'Cumhurbaşkanı-başbakan kavgaları dahi sistemi sorgulamak için yeterli'

Anayasa değişikliğine ilişkin, "Şu gerçeği görmemiz lazım. Sadece cumhurbaşkanı-başbakan kavgaları dahi sistemi sorgulamak için yeterlidir." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye, yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki çekişmelerden, yetki karmaşalarından çok büyük zararlar görmüştür. Darbelerin, muhtıraların yol açtığı siyasi kaoslar, ekonomik krizler ülkemize fevkalade ağır bir maliyet yüklemiştir. Şu anda bakıyorum ne diyorlar biliyor musunuz? '16 Nisan'la birlikte artık Türkiye'de yasama organı yok' diyorlar. Dürüst olun. Siyaset eğer dürüst yapılırsa, millet sizi bir yerlere getirir. Eğer siyaseti dürüst yapmazsanız sittinsene yine aynı yerde oturmaya devam edersiniz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "On yıldır sorun çıkmadan yürümesinin kerameti sistemde değil. Aynı siyasi ekolden gelen, aynı ideallere sahip, birbirlerini yakından tanıyan insanlar bu makamlarda olduğu için sorun çıkmadı. Ben söylüyorum, önceki Sayın Cumhurbaşkanı ile bu noktada sıkıntılar yaşadık, gürültü patırtı olmadıysa o da bizim sabrımızdan kaynaklanmıştır. Çünkü, 'Devletin tepesinde kavga gürültü olmaz' diye inandık, sabrettik ve sabırla hamdolsun işi bu noktaya kadar getirdik." dedi.

"Gerek AK Parti gerek MHP tabanı gerek Cumhuriyet Halk Partisi tabanı, oraya gönül vermiş olanlar ve hatta HDP'ye gönül vermiş olan tüm vatandaşlarıma sesleniyorum" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Gelin bu büyük tarihi reformda bir konsolidasyona gidelim ve böylece 16 Nisan'da birliği, beraberliği, bütünlüğüyle güçlü bir Türkiye'nin, lider bir Türkiye'nin, müreffeh bir Türkiye'nin sistem noktasında temel taşlarını yerli yerine koyalım." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sistemin en büyük garantisi millet. Çünkü milletimizin yüzde 50'den fazlasının desteğini almak demek, toplumun tamamını kucaklamaya talip olmak, bunun için gereken programa, plana, projeye, çoğulcu anlayışa sahip olmak demektir." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanMüteahhitler Birliği Ödül TöreniAnayasa Değişikliği
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