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'Siyasal iktidar zayıf olunca vesayet oluşur'

Anadolu Evet Platformu üyesi Ay, "Sistem, siyasal iktidar zayıf olunca vesayet oluşur. Sistemin daha güçlü olması, Türkiye'nin 150 yıllık kaybını geri getirecek." dedi.

'Siyasal iktidar zayıf olunca vesayet oluşur'

Anadolu Evet Platformu üyesi Ay, "Sistem, siyasal iktidar zayıf olunca vesayet oluşur. Sistemin daha güçlü olması, Türkiye'nin 150 yıllık kaybını geri getirecek." dedi.

13 Şubat 2017 Pazartesi 15:23
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'Siyasal iktidar zayıf olunca vesayet oluşur'

Anadolu Evet Platformu üyesi Ahmet Ay, "Sistem, siyasal iktidar zayıf olunca vesayet oluşur. Sistemin daha güçlü olması, Türkiye'nin 150 yıllık kaybını geri getirecek." dedi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığını ziyaret eden platform üyeleri, partililerle referandum sürecini değerlendirdi.

Üye Ay konuşmasında, platformun kurulmasının ardından ilk ziyaretlerini AK Parti'ye yaptıklarını belirterek, çok sayıda ülkenin Türkiye'den umut beklediğini söyledi.

 "FETÖ darbesinde parlamenter sistemin zayıflığından istifade ettiler"

Son 150 yılda Türkiye'deki siyasal sistemde çok ciddi tıkanmaların yaşandığını ifade eden Ay,"Bu tıkanma Osmanlı'nın da sonunu hazırlayan unsurlardan biriydi. En son 15 Temmuz FETÖ darbesiyle karşılaştık. Bunda parlamenter sistemin zayıflığından istifade ettiler. Sistemin daha güçlü olması, Türkiye'nin 150 yıllık kaybını geri getirecek. Bundan sonraki yüzyıllarda daha müreffeh daha kalkınmış ve sadece bölgesinde değil dünya ölçeğinde bir ülke olacağımızı ümit ediyoruz."şeklinde konuştu.

Ay, referandumda "Evet" kanadında yer alacaklarını duyurduklarını sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Anadolu Evet PlatformuAhmet AyReferandum SüreciFETÖ
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