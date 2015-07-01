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Siyah havucun dondurmasını ürettiler

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir işletme tarafından üretilen siyah havuçlu dondurma, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor

Siyah havucun dondurmasını ürettiler

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir işletme tarafından üretilen siyah havuçlu dondurma, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor

01 Temmuz 2015 Çarşamba 12:16
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Siyah havucun dondurmasını ürettiler

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde bir işletme tarafından üretilen siyah havuçlu dondurma, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor.

Türkiye'de sadece Ereğli ilçesinde üretilen siyah havuç, taze tüketimin yanı sıra şalgam suyu yapımı ve konsantre sanayinde de kullanılıyor. Bölge ekonomisi açısından vazgeçilmez tarımsal ürünlerin başında yer alan, iltihap kurutucu ve ateş düşürücü özelliği bulunan siyah havuçlar, dünyanın birçok ülkesine de ihraç ediliyor.

Bu özellikleriyle birçok üründen ayrılan siyah havucun, Ereğli'de bir şirket tarafından dondurması üretildi. Özellikle iftar ve sahurda ağır tatlılardan uzak durmak isteyenler, hazmı kolaylaştıran siyah havuçlu dondurmayı tercih ediyor.

Şirketin işletme müdürü Abdurrahman Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1987'den bu yana dondurma üretimi yaptıklarını söyledi.

Farklı lezzetlerde dondurma yapmak için Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade eden Solmaz, her üründe yüzde 100 meyve kullanmaya özen gösterdiklerini belirtti.

'Kısa sürede aranan bir tat olacağına inanıyoruz'

Solmaz, ilçede üretimi yaygın olan siyah havucu değerlendirmek istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ereğli'nin siyah havucunu dondurmayla birleştirdiğimizde nasıl bir lezzet çıkacağını merak ettik. Sağ olsun ilçe protokolü de buna destek verdi. Siyah havuçlu dondurmamızı ürettik ve piyasaya sürdük. Vatandaşların memnuniyetiyle karşılaştık. Yiyenler, çok güzel bulduğunu, farklı bir lezzet olduğunu söylüyor. Kısa sürede ülke genelinde aranan bir tat olacağına inanıyoruz. Dondurma ramazan ayında da oldukça fazla tüketiliyor. Yaz mevsimine denk gelen ramazanda, vatandaşlarımız iftar ve sahurda ağır tatlılardan uzak durmak istiyor. Biz de diyoruz ki; hazmı kolaylaştıran siyah havuçlu dondurmayı herkes tüketebilir."

Ürettikleri dondurmayı yurt dışında da pazarlamayı düşündüklerini söyleyen Solmaz, "İran ve Irak pazarına girmek için çalışmalarımız sürüyor. Fabrikamızın yıllık üretimi bin ton. Bunun yüzde 20'sini ihraç etmeyi planlıyoruz. İnşallah 2016'da ürünümüzü İran ve Irak pazarında göreceğiz" diye konuştu.

'Tüketilmesini tavsiye ediyoruz'

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven de Türkiye'de birçok ilde havuç yetiştirilmesine rağmen siyah havucun sadece Ereğli çevresinde yetiştirildiğini ifade etti.

Son zamanlarda insanların beslenme tercihlerinin değişmesiyle, siyah havucun ününün arttığını ifade eden Özgüven, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ereğli Belediyesi olarak, dondurma üreticimize destek olduk ve siyah havuç dondurması üretildi. Yaklaşık 140 bin nüfuslu Ereğli'mizde halka tanıtılmaya başlandı. Dondurma gerçekten usulüne göre yapıldığı takdirde faydalı bir besin. Buna siyah havuç da eklenince artı değer kazanmış oluyor. Siyah havucun faydalarını bilen tüketicilere dondurmasını da tüketmelerini tavsiye ediyoruz."

AA

Son Güncelleme: 01.07.2015 11:19
Anahtar Kelimeler:
önce VatanSiyah Havuç
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