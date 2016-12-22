KAYSERİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Hak-İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye KAMU-SEN), Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), Kayseri Sanayi Odasının (KAYSO) ev sahipliğinde teröre karşı ortak bir bildiri yayımladı.

Söz konusu sivil toplum kuruluşları (STK) adına konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk milletinin huzurunu bozmak isteyenlerin dün, huzur şehri Kayseri'de çirkin yüzlerini bir kez daha gösterdiklerini belirtti.

"Başaramıyorlar, başaramadıkça vahşileşiyorlar"

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin çok kritik bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ülkemiz üzerinde kirli bir oyun oynanmak isteniyor. Sözde birbiriyle ilgisi olmayan PKK, DAEŞ, FETÖ gibi terör örgütlerinin hepsi, aynı dönemde ülkemizi hedef alıyor. Terör saldırılarıyla birliğimiz ve beraberliğimiz bozulmak isteniyor. Önce 15 Temmuz darbe girişimi, geçen hafta İstanbul'da polisimize, şimdi Kayseri'de askerimize yapılan hain saldırı. Bu derece aşağılık ve kahpece bir hainliği dünyada çok az millet yaşamıştır. Ama başaramıyorlar, başaramadıkça vahşileşiyorlar. Hesap edemedikleri şu; Onlar polisimize, askerimize el uzattıkça, bu millet polisine ve askerine daha fazla sahip çıkıyor, daha sıkı bağrına basıyor. Onlar saldırdıkça bu millet birbirine daha fazla kenetleniyor. Biz bin yıldır bu topraklardayız. Bin yıldır hainliğin her türlüsünü gördük. Ama bütün hainlerin hesabını da kestik, bu tuzakların hepsini de bozduk. Birlik ve bütünlüğümüze her zaman sahip çıktık. Şer odakları bilmelidir ki; Dün olduğu gibi bugün de aziz milletimiz bir olarak, diri olarak, tek vücut ve tek yürek olarak tüm kirli planları ve senaryoları boşa çıkaracaktır."

"Gün bir olma, iri olma, diri olma günüdür"

Rifat Hisarcıklıoğlu, gerçek vatanseverliğin terörden medet umanların en çok korktuğu şeyi yaparak, birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla sahip çıkılması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gün, bir olma, iri olma, diri olma günüdür. Ayrışmayacağız, birleşeceğiz. Türkiye'nin bütün kesimlerini temsil eden meslek ve sivil toplum kuruluşları olarak bizler de bunu yapıyoruz. Ülkemizin birliğine, refahına ve geleceğine sahip çıkıyoruz. Şunu da açık şekilde ifade ediyoruz; Terör örgütleri ile arasına mesafe koyamayan, terör örgütü üyelerini şu veya bu bahaneyle barındıran ülkelerin, bu süreçte ne demokrasi, ne hukuk ne de insan hakları konusunda söyleyecek sözü olamaz. Bizler toplumun tüm kesimleri olarak sonuna kadar devletimizin ve güvenlik güçlerimizin yanındayız, aziz Türk milletimizle birlikteyiz. Başaramadılar, başaramayacaklar. Rabbim vatanını seven her ferdin kuvvetini ve sabrını artırsın, birliğimizi daim kılsın."