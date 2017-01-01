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01 Ocak 2017 Pazar

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Sivil toplum kuruluşlarından İstanbul'daki terör saldırısına tepki

MÜSİAD, İTO, TİM, TOBB ve TESK'in de aralarında bulunduğu birçok sivil toplum kuruluşu İstanbul'da bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısını kınadı.

01 Ocak 2017 Pazar 12:33
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Sivil toplum kuruluşlarından İstanbul'daki terör saldırısına tepki
İSTANBUL

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, İstanbul'da bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısına ilişkin kınama mesajı yayımladı.

Olpak, "2016’da yaşadığımız zorluklara milletçe gösterdiğimiz dirayetin karşısında, 2017'de huzur ve bereket niyaz ederken, hainler yılın ilk saatlerinde harekete geçti. Her zaman dediğimiz gibi, terörün dili, dini, ırkı ve mazereti yok. Mekanı da yok. Aynı zamanda inanıyoruz ki, terörün geleceği de yok ve olamayacak. Hain saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, ülkemizi ziyaret amacıyla gelen ve hayatını kaybeden yabancı misafirlerimize ve şehit emniyet görevlimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

"Devletimizin terörle mücadelesinin sonuna kadar arkasındayız"
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, yaptığı yazılı açıklamada, terörün panzehirinin birlik ve beraberlik olduğuna dikkati çekti. 

Terörün sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en büyük sorunu olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Kaynağı ne olursa olsun, terör insanlığın düşmanıdır. Kardeşliğin, yaşamanın, aydınlık hayallerin düşmanıdır. Ülkemizin birlik ve beraberliğine, masum canların kalbine sıkılan bu kurşunlar, tarihin en kara sayfalarında insanlık suçu olarak okunacaktır. Acı bir yılın ardından, 2017 için huzur diledik. Taze başlangıçlar, kardeşlik istedik ancak terör bir kez daha insanlık düşmanı olduğunu duyurdu. Yaşama düşman olduğunu bildirdi. Hiçbir inancın, hiçbir siyasetin ve amacın kabul edemeyeceği bu cinayetler, insanlık suçudur, vahşettir. 

Türk iş dünyası adına lanetliyoruz. Bütün vicdan sahipleri el ele verip ortak bir mücadeleyle terörün her türlüsüne karşı durmak zorundadır. Devletimizin terörle mücadelesinin sonuna kadar arkasındayız. Bizim ayrılmaz bir bütün olduğumuzu, sarsılmaz bir inançla birbirimize bağlı olduğumuzu ve hiçbir ölüm tehdidiyle çözülmeyeceğimizi bu terör yuvaları eninde sonunda anlayacaktır. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun."

"Ülke olarak ikinci bir İstiklal Savaşı veriyoruz"
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin terörün üstesinden gelecek güçte olduğunu, terörle mücadelenin kesintiye uğramayacağını belirtti. 

Palandöken, şunları kaydetti:

"Sürekli ifade edildiği gibi ülke olarak ikinci bir İstiklal Savaşı veriyoruz. Terör nereden gelirse gelsin, arkasında kim olursa olsun er veya geç bu yapılan vahşetlerin hesabını vereceklerdir. Hiçbir aşağılık saldırı birlik, beraberlik ve kardeşliğimi̇zi bozamayacak, ancak çok iyi bilinmeli ki terörün dini, imanı ve milliyeti yok, her zaman herkesi vurabilir. Tez zamanda yapılması gereken, ülke yöneticilerinin akıllarını başına alıp bu sorunun güç birliğiyle üstesinden gelmeleridir. Aksi halde bugün ülkemizi hedef alan bu vahşi saldırının benzerlerine başka ülkeler de maruz kalabilir. Teröre karşı tüm dünya ülke ve liderleri ellerini taşın altına koymalıdır."

"Terörün birlikteliğimizi, geleceğe olan inancımızı sarsmasına asla izin vermeyeceğiz"
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Cemal Yükselen de İstanbul'daki saldırıyı kınadı.

Toplumsal huzuru bozmaya yönelik bu hain saldırıların hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını belirten Yükselen, "Terörün birlikteliğimizi, geleceğe olan inancımızı sarsmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu alçak saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

"Terör bir kez daha yüzünü gösterdi"
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar da "2017’nin ilk saatlerinde daima lanetlediğimiz terör bir kez daha yüzünü gösterdi. 39 canımıza kıyıldı. Artık sözün bittiği yerdeyiz." ifadesini kullandı.

"Saldırganların nafile eylemleri Türkiye'nin huzurunu bozamayacak"
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ise yeni yıla girilen ilk saatlerde meydana gelen vahşi terör saldırısını lanetlediklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Sapkın ruhlu saldırganların nafile eylemleri Türkiye'nin huzurunu bozamayacak. Terörle bu ülkenin düzenine kastedenler bilmelidir ki Türkiye, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye inanan, insana ve inançlara saygıyı şiar edinmiş, sadece bölgesine değil tüm dünyaya barışın hakim olmasını gönülden isteyen 80 milyon akla ve yüreğe sahiptir. Ve tüm dünya görmelidir ki bugün birden fazla cephede terörizmin hedefi haline gelen Türkiye, bu belaya karşı mücadelesini yalnız da olsa sonuna kadar sürdürecektir. Bu şok edici ve acı olayda hayatını kaybeden masum insanlara ve şehit polisimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

"Korkmuyoruz, yılmayacağız devletimizle el ele terörü yeneceğiz"
Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral, alçak terör saldırısını lanetlediğini ve yaralananlara acil şifa dilediğini bildirerek, "Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, acılarını yürekten paylaştığımız yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizi bölmeyi ve yılgınlığa sürüklemeyi amaçlayan bu insanlık dışı katliama yanıtımız, birliğimizi güçlendirmek ve teröre karşı dimdik ayakta durmak olacaktır. Korkmuyoruz, yılmayacağız devletimiz ile el ele terörü yeneceğiz." değerlendirmesinde bulundu. 

AA
Anahtar Kelimeler: Sivil Toplum KuruluşlarıİstanbulTerörÖnce Vatan Gazetesi

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