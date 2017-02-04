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Sivil polisten yolcu otobüsünde trafik denetimi

Ankara'dan Kocaeli'ye giden özel bir firmaya ait otobüsle seyahat eden sivil trafik polisi, sürücünün yaptığı trafik ihlallerini gözlemledi.

Sivil polisten yolcu otobüsünde trafik denetimi

Ankara'dan Kocaeli'ye giden özel bir firmaya ait otobüsle seyahat eden sivil trafik polisi, sürücünün yaptığı trafik ihlallerini gözlemledi.

04 Şubat 2017 Cumartesi 17:35
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Sivil polisten yolcu otobüsünde trafik denetimi

KOCAELİ

Sivil trafik polisi, Ankara'dan Kocaeli'ye giden özel bir firmaya ait otobüsle seyahat ederek, sürücünün trafik ihlallerini denetledi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce yayınlanan genelge doğrultusunda, toplu taşıma araçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde sivil trafik polisleri denetleme yapmaya başladı.

Bu kapsamda Ankara'dan Kocaeli'ye giden otobüste yolcu olarak seyahat eden sivil polis memuru, güzergahta otobüs şoförü ve yardımcı personelin yaptığı ihlalleri İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne kadar takip etti.

Yolculuğun bitiminde kendini tanıtan sivil polis, yolculara uygulama hakkında bilgi aktardı.

Polis memuru Sedat Kabataş, otobüste bulunma sebebinin sürücü, yardımcı personel ve yolcular tarafından emniyet kemeri kullanılıp kullanılmadığının, kurallara uyulup uyulmadığının tespit edilmesi olduğunu söyledi.

Denetim amacının otobüslerde emniyet kemeri kullanımını arttırmak olduğunu vurgulayan Kabataş, "Meydana gelebilecek muhtemel kazaların sonuçlarının azaltılması, huzurlu ve güveni yolculuk yapılmasını temin etmektir. Ben Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığında görevliyim. Otobüs firması ve şoförünün bilgisi olmadan biletli bir şekilde yolculuğa başladım." diye konuştu.

Uygulama kapsamında, otobüs şoförüne emniyet kemeri takmamak ve seyir halinde cep telefonuyla konuşmaktan toplam 190 lira, yardımcı personele de yine emniyet kemeri takmamaktan 95 lira ceza kesildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sivil PolisTrafik Denetimi
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