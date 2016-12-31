Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerinden Bekir K, Harun G, Abdullah Y. ile üniversitede çalışan doktorlar Muhammet Mücahid Ç, Atila K. ve öğretmen H.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Bekir K, Harun G, Abdullah Y, Muhammet Mücahid Ç. ve Atila K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, H.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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