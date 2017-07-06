Sivas’ın tarihi ve kültürü Berna Türkkan’la beyaz perdede şaha kalkıyor

Haber: Funda Akosman Erman

Ödülleri ve başarıları ile adından sıkça söz ettiren Berna Türkkan'ın Yapımcılığını ve Yönetmenliğini üstlendiği Sivas'a özel muhteşem bir sinema filmi geliyor. Senaryosunu Mustafa Erdoğan'ın yazdığı her sahnesi dolu dolu Sivas kokan özel bir sinema filmi olmakla beraber Sivas'ın kültürü, tarihi, tarihi mekanları, yemekleri, aile yapısı, dostluk ilişkileri, dokunmadan sevmek tadındaki aşkı, sivassporu, gelenek görenekleri, kostümleri, yemekleri, Aşık Veysel'i ve türküleri ile hepimizin ailesiyle gönül rahatlığıyla izleyebileceği bir sinema filmi yapılıyor.

Bizler de şu ana kadar herhangi bir sinema filmine konu olmamış ama Türkiye Cumhuriyeti tarihinde unutulmaz ve bir o kadar da önemli bir tarihi olayı Sivas Filminde izleme şansına sahip olacağız. Şu günlerde Sivas'ta filmin ön hazırlığına başlayan ve çok heyecanlı olduğunu belirten Sevgili Berna Türkkan, ''Çanakkale savaşında boyları tüfek kadar olmayan şehitlerimizin kara tahtaya ''Hocam biz Çanakkale'ye savaşa gidiyoruz hakkınızı helal edin'' yazarak savaşa gidip ve kendilerinden bir daha haber alamadığımız tarihimizde derin izler bırakan bu önemli olayı filmimizde yaşatıyoruz. Bu acı olaydan dolayı 1915'te Sivas Lisesi hiç mezun verememişti, günümüzde ise müze olarak hizmet vermektedir. Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarının Sivas'ta gerçekleştirdiği ''4 Eylül Sivas Kongresi'' ile ''Cumhuriyet şehri ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı il''olma ünvanını kazanan Sivas hakkında öğrenmemiz ve tüm Dünyaya öğretmemiz hatta böyle bir sinema filmi ile o günleri siyah beyaz yaşatmamız gerektiğine inanarak ''Bir şehri anlatan en güzel sinema filmini'' çekmeye karar verdim. Filmimizde zaman zaman güldürüp, zaman zaman ağlatacağız. Sivas için özel olarak yazdırdığım ve tamamı Sivas'ta çekilecek olan filmimizle izleyen herkese filmin çıkışında tüm Sivas samimiyeti ile ''Niydiyon Gardaş'' dedirteceğimize inanıyoruz. Filmimizin 39 ülkeye dağıtımının olması sebebiyle de Sivas ile Dünya ülkeleri arasında sıcak bir köprü kuracağımıza ve Sivas'ın turist açısından renkleneceğini ekonomik olarak zenginleşeceğine inanıyoruz. Sivas'ta olduğum için inanılmaz mutlu ve heyecanlıyım. Yaradan kısmet ederse Ağustos'ta çekimlere başlayacağız ve tarihe geçecek bir sinema filmi yapacağız.

Beni ve filmimi maddi manevi destekleyen Sivas Valimiz Sayın Davut Gül'e, Sivas Belediye Başkanımız Sayın Sami Aydın'a, Sivasspor Başkanımız Sayın Mecnun Otyakmaz'a, Sivas basın ve medya sponsorum Kanal 58 ailesine ve benim heyecanımı paylaşan tüm Sivas'a gönül dolusu teşekkürler ederim'' diyen Berna Türkkan'ı Sivas'lı olmamasına rağmen İstanbul'dan Sivas'a uzanıp, Sivas için böylesine emek vermesini gönülden tebrik ediyoruz. Emeğinin karşılığını bugüne kadar hep ödüllerle taçlandıran Türkkan, inanıyoruzki Sivas filmiyle de başarılarının devamını sürdürecek ödülleri fazlasıyla toplamaya ve Sivas'ın tarihine geçecek bir hatıra bırakacağına inanıyoruz. Bizler de ünlü yapımcıyı tüm basın ve sanat camiası olarak gönülden destekliyor, projesini heyecanla bekliyoruz.