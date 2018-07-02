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Sivas olaylarında yaşamını yitirenler anıldı

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitirenler, kentte düzenlenen programda anıldı.

Sivas olaylarında yaşamını yitirenler anıldı

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitirenler, kentte düzenlenen programda anıldı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:23
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Sivas olaylarında yaşamını yitirenler anıldı

Sivas olaylarında hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları ile bazı milletvekilleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar, Seyrantepe Mahallesi'nde toplandı.

Grup, buradan sloganlar atarak, Mevlana Caddesi güzergahından eski Madımak Oteli'nin bulunduğu sokağın girişine kadar yürüdü.

2 Temmuz'da yaşamını yitirenlerin aileleri ile milletvekilleri, anma programı tertip komitesi üyelerinin Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli'ne geçişine izin verildi.

Saygı duruşunda bulunulduğu programda, Sivas olaylarında hayatını kaybedenlerin isimleri okundu ve kalabalık "Burada" diye bağırdı.

Anma programında konuşan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, 25 yıldır Sivas'ın ışığını söndürmeyenlere teşekkür etti.

Madımak Oteli yangınının hala içlerinde devam ettiğini vurgulayan Kaplan, olayların aydınlatılması gerektiğini söyledi.

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül ise grup adına ortak basın bildirisini okudu.

Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Mat da yapılması gerekenler yapılmadığı için 25 yıldır aynı şeyleri söylediklerini belirtti.

Eski Madımak Oteli'nin müze olmasını, Alevi ve Alevi dostlarının istediğini aktaran Mat, "Vicdan sahibi olan herkes burası 'utanç müzesi' olsun istiyor ama hala burası utanç müzesi olmuyor. Sonuna kadar, burası utanç müzesi olana kadar biz buradan ayrılmayacağız ve burası utanç müzesi olacak." dedi.

Olayda kızı Handan Metin'i kaybeden Sadık Metin de her yıl anmaya katılanlara teşekkür ederek, "Biz her zaman ayaktayız, her zaman varız." ifadesini kullandı.

Notlar

Anma programına, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanı sıra CHP'li ve HDP'li milletvekilleri, Beşiktaş Çarşı Taraftar Grubu üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Anma programı için kentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevre iller başta olmak üzere, başka şehirlerden takviye polis ekipleri, kente geldi. Sivas ve başka illerden yaklaşık 2 bin 600 polisin görev yaptığı anma etkinlikleri süresince polis helikopteri tedbir amacıyla, kent merkezi üzerinde uçuş yaptı.

Eski Madımak Oteli'nin bulunduğu sokak ile yürüyüşün yapıldığı güzergah, araç trafiğine kapatıldı.

Güzergahtaki çöp konteynerleri ve park halindeki araçlar güvenlik amacıyla kaldırıldı.

Bilim ve Kültür Merkezi'nde ve yürüyüş güzergahındaki bazı noktalarda dedektörler ve köpeklerle arama yapıldı.

Anma programında bir grup semah döndü.

AA

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