Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94247
ALTIN
230.599
DOLAR
5.9766
STERLİN
7.8868
EURO
6.9008
ATO'dan bankalara çağrı
ATO'dan bankalara çağrı
“AGİT’in Kazakistan’daki 20 Yılı, İşbirliği ve Başarılar” Konferansı 
“AGİT’in Kazakistan’daki 20 Yılı, İşbirliği...
Altının gramı 232 lira seviyelerinde 
Altının gramı 232 lira seviyelerinde 
Tarımda "biyoteknik mücadele desteği"
Tarımda "biyoteknik mücadele desteği"
Tekirdağ'da trafik kazası: 2 ölü
Tekirdağ'da trafik kazası: 2 ölü

Sivas merkezli FETÖ soruşturması: 2 tutuklama

Sivas merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 eski polisten ikisi tutuklandı.

Sivas merkezli FETÖ soruşturması: 2 tutuklama

Sivas merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 eski polisten ikisi tutuklandı.

11 Ekim 2018 Perşembe 11:12
14 Okunma
Sivas merkezli FETÖ soruşturması: 2 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 6 polisten ikisinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen İ.A. ve M.E, haklarında tutuklama kararı verilerek cezaevine gönderildi.

Gözaltında bulunan 4 polisin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas merkezli Elazığ, Trabzon, Denizli, Yozgat ve Ankara'da dün düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içerisinde oldukları tespit edilen ve haklarında adli işlem yapılan FETÖ mensuplarının beyanları doğrultusunda, örgütün faaliyetleri içerisinde bulundukları ve örgütle irtibatlı oldukları belirlenen, görevden ihraç edilmiş 6 polis memurunu gözaltına almıştı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖFETÖ Soruşturması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üzerine demir kapı devrilen çocuğun ölümüne soruşturma
Üzerine demir kapı devrilen çocuğun ölümüne soruşturma
81 ilde öğrencilere hain terör örgütlerini anlatacak
81 ilde öğrencilere hain terör örgütlerini anlatacak
Arda Turan ile Berkay kavgasına soruşturma
Arda Turan ile Berkay kavgasına soruşturma
Kömürde potansiyeli yüksek 7 saha üretime açılıyor
Kömürde potansiyeli yüksek 7 saha üretime açılıyor
Terörle mücadeledeki binbaşıya "HDP'ye oy verin" talimatı
Terörle mücadeledeki binbaşıya "HDP'ye oy verin" talimatı
"HSK'de hala FETÖ'den işlemleri süren hakim savcılar var"
"HSK'de hala FETÖ'den işlemleri süren hakim savcılar var"
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde bekleyiş sürüyor
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde bekleyiş sürüyor
FETÖ'nün 'hakim ve savcı çalışma evleri'ne yönelik soruşturma
FETÖ'nün 'hakim ve savcı çalışma evleri'ne yönelik soruşturma
Arap isyanlarının açtığı çatlaklar, fay hatları çok derin
Arap isyanlarının açtığı çatlaklar, fay hatları çok derin

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ