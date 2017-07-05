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Sivas merkezli 'ByLock' operasyonu

Sivas merkezli 11 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "ByLock" kullandığı iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas merkezli 'ByLock' operasyonu

Sivas merkezli 11 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "ByLock" kullandığı iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:34
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Sivas merkezli 'ByLock' operasyonu

Sivas merkezli 11 ildeFetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, "ByLock" kullandığı iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu personellerine yönelik yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen 26 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Sivas merkez ve Kangal ilçesi ile Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Niğde, Kayseri, Malatya, Erzurum, Tokat ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda 14 zanlı gözaltına alındı.

Firari 12 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
SivasBylock
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