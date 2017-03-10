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Sivas merkezli 6 ildeki "ByLock" operasyonu

Sivas merkezli 6 ilde FETÖ sor yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.

Sivas merkezli 6 ildeki "ByLock" operasyonu

Sivas merkezli 6 ilde FETÖ sor yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.

10 Mart 2017 Cuma 09:44
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Sivas merkezli 6 ildeki "ByLock" operasyonu

Sivas merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan şüphelilerden R.A, S.B, İ.P, Ü.U, İ.G, S.U, G.Y. ve M.N.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu arada, daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 zanlı hakkında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden yakalama kararı verildi.

2 şüpheli için çalışma sürüyor

Operasyonun başından itibaren firari durumda olan 2 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürülen, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlara yönelik Sivas merkezli, İstanbul, Kayseri, Samsun, Nevşehir ve Mersin ile Sivas'ın 6 ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 36'sı yakalanmıştı.

Şüphelilerden 9'u ifadelerinin ardından salıverilirken, daha önce adliyeye sevk edilen 9 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 10 şüpheli tutuklanmıştı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
SivasFETÖBylock
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