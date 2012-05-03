Sitemiz, dünyada üst sıralara tırmanıyor

Gazetemizin web sitesi ‘www.oncevatan.com.tr’ dünya domain listesinde üst sıralara tırmanıyor. Dünyadaki yaklaşık 30 milyon ‘domain’ arasında ilk % 2.59’a girmeyi başardık.

Dünyaca ünlü web analiz sitesi ‘webstatsdomain.com’, gazetemizin sitesinin 30 milyon domain arasında 778.136’ncı olduğunu açıkladı.

Sitemiz bu rakamlara göre domain listesinde ilk % 2.59’a girmeyi başardı.

Geçtiğimiz ay dünya listesinde 600 bininci sıralarda bulunan sitemiz, ‘server’ değişimi ve site tadilatı nedeniyle 778 bininci sıraya geriledi.

Fakat genel itibarla bakıldığında rakiplerimizin % 97’sini geride bırakarak geçen ay olduğu gibi dünyada ilk % 3’e girmeyi başardık.

‘webstatsdomain.com’ sitesi, ‘www.oncevatan.com.tr’yi başarılı bulduğunu ve örnek bir site olduğunu belirtti.

Bir başka web analiz sitesi ‘seositelink.com’ ise ‘oncevatan.com.tr’yi % 73 oranında başarılı bulduğunu açıkladı.

