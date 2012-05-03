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Sitemiz, dünyada üst sıralara tırmanıyor

Dünyadaki 30 milyon ‘domain’ arasında ilk % 2.59’a girdik.

Sitemiz, dünyada üst sıralara tırmanıyor

Dünyadaki 30 milyon ‘domain’ arasında ilk % 2.59’a girdik.

03 Mayıs 2012 Perşembe 17:10
624 Okunma
Sitemiz, dünyada üst sıralara tırmanıyor

Gazetemizin web sitesi ‘www.oncevatan.com.tr’ dünya domain listesinde üst sıralara tırmanıyor. Dünyadaki yaklaşık 30 milyon ‘domain’ arasında ilk % 2.59’a girmeyi başardık.
Dünyaca ünlü web analiz sitesi ‘webstatsdomain.com’, gazetemizin sitesinin 30 milyon domain arasında 778.136’ncı olduğunu açıkladı.
Sitemiz bu rakamlara göre  domain listesinde ilk % 2.59’a girmeyi başardı.
Geçtiğimiz ay dünya listesinde 600 bininci sıralarda bulunan sitemiz, ‘server’ değişimi ve site tadilatı nedeniyle 778 bininci sıraya geriledi.
Fakat genel itibarla bakıldığında rakiplerimizin % 97’sini geride bırakarak geçen ay olduğu gibi dünyada ilk % 3’e girmeyi başardık.
‘webstatsdomain.com’ sitesi, ‘www.oncevatan.com.tr’yi başarılı bulduğunu ve örnek bir site olduğunu belirtti.
Bir başka web analiz sitesi ‘seositelink.com’ ise ‘oncevatan.com.tr’yi % 73 oranında başarılı bulduğunu açıkladı.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 04.05.2012 02:01
Anahtar Kelimeler:
InternetOncevatanDünyaWeb SiteDomainönce Vatan
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